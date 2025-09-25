نال ملايين المشاهدات.. فيديو مؤثر لطفل يوجه سلامه للكعبة عبر الطائرة

ترامب: عقدنا اجتماعا ممتازا مع قادة منطقة الشرق الأوسط بشأن غزة وأصبحنا قريبين من صفقة

طفل ينظر للسماء المصدر: istock
ايمان عبدالعاطي
ايمان عبدالعاطي

انتشر مقطع فيديو مؤثر لطفل تركي يلعب مع شقيقه على شرفة أحد المباني، ليحصد ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب عفويته وبراءته.

وظهر الطفل في الفيديو وهو يلعب على الأرجوحة مع شقيقه، وعند رؤية طائرة تحلق في السماء، عبّر عن فرحته وسرعان ما أمسك بالسور الحديدي للشرفة ووجّه حديثه للسماء قائلًا "يا طائرة، أوصلي سلامي للكعبة".

وبعد اختفاء الطائرة عن نظره، عاد الطفل لاستكمال لهوه مع شقيقه الأصغر، في مشهد نال إعجاب الكثيرين، الذين تمنوا له زيارة المملكة العربية السعودية لرؤية الكعبة عن قرب.

وحظي المقطع بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وقال معلقون إن الفيديو يُظهر مدى تأثر الأطفال بالقيم الدينية والثقافية التي تحيط بهم، فيما أشار آخرون إلى أن المواقف اليومية تعكس ارتباط الأطفال الروحي بالأماكن المقدسة.
 
 

