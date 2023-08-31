إيرلندا.. تعداد يكشف ارتفاع عدد البالغين الذين يعيشون مع ذويهم
كشف تقرير لصحيفة "آيرش تايمز" تناول تعدادًا سكانيًا حديثًا في إيرلندا، اليوم الخميس، أن عدد الأشخاص البالغين الذين كانوا يعيشون مع والديهم، في العام 2022، بلغ نحو 522,486 شخصًا، بزيادة مقدارها 19٪ عن العام 2011، رغم أن النسبة في كلا العامين بقيت ثابتة ولم تتغير.
وبينما ارتفع عدد البالغين فوق سن الـ18، الذين ما زالوا يعيشون في المنزل، بواقع 14% منذ العام 2016، إلا أن نسبة البالغين الذين يعيشون مع الوالدين بقت كما هي عند 13% ولم تتغير، وفقًا لتقرير مكتب الإحصاءات المركزية (CSO) حول الأسر ورعاية الأطفال.
وبين التقرير الاحصائي أن عدد البالغين الذين يعيشون مع والديهم، في شهر نيسان/أبريل، من العام 2022، بلغ 522,486 شخصًا، أي بزيادة مقدراها 63,612 نسمة، مقارنة بالعام 2016، وبنسبة زيادة تقدر بـ 14%، رغم زيادة العدد الإجمالي للبالغين فوق سن الـ18 عامًا الذين يعيشون مع ذويهم، إلا أن نسبتهم ظلت ثابتة عند 13%، في التعدادات السكانية الثلاثة الأخيرة العام 2011، 2016، و2022 .
وأوضح أن عدد الأسر التي ليس لديها أطفال زادت بنسبة 11% منذ العام 2016، وبنسبة 14% منذ العام 2011، كما ارتفع عدد "الأزواج المثليين" بنسبة 157% منذ العام 2011 ، ليصل عددهم الآن إلى 10393.
وارتفع عدد الأزواج "المتساكنين" دون أطفال بنسبة 17% منذ العام 2016، أي أكثر من ضعف معدل زيادة الأزواج الذين ليس لديهم أطفال، وفقًا للتعداد، الذي وجد أن ما مجموعه 8% من الأشخاص في الأسر الخاصة يعيشون بمفردهم، من بينهم 44% تبلغ أعمارهم 85 عامًا فما فوق.
وبحسب التعداد، فإن أكثر من نصف البالغين الذين يعيشون مع والديهم، منخرطون في العمل، حيث يعمل 54% من الرجال، و50% من النساء.
وشهد العام 2022 زيادة بنسبة 50% في عدد البالغين الذين يعيشون مع والديهم، ويقدمون لهم الرعاية "غير مدفوعة الأجر"، مقارنة بالعام 2016.
ووجد التعداد أن نحو ثُلث الأطفال (331,783) تحت السن 15 عامًا يشملهم شكل من أشكال الرعاية ودور الحضانة، وما نسبته 42% من الأطفال المشمولين بالرعاية موجودون فيها، تليها رعاية أحد الأقارب أو أحد أفراد الأسرة، وهي غالبًا رعاية مجانية غير مدفوعة الأجر.
المصدر: صحيفة "آيرش تايمز"