إيرلندا.. تعداد يكشف ارتفاع عدد البالغين الذين يعيشون مع ذويهم

وبين التقرير الاحصائي أن عدد البالغين الذين يعيشون مع والديهم، في شهر نيسان/أبريل، من العام 2022، بلغ 522,486 شخصًا، أي بزيادة مقدراها 63,612 نسمة، مقارنة بالعام 2016، وبنسبة زيادة تقدر بـ 14%، رغم زيادة العدد الإجمالي للبالغين فوق سن الـ18 عامًا الذين يعيشون مع ذويهم، إلا أن نسبتهم ظلت ثابتة عند 13%، في التعدادات السكانية الثلاثة الأخيرة العام 2011، 2016، و2022 .

وأوضح أن عدد الأسر التي ليس لديها أطفال زادت بنسبة 11% منذ العام 2016، وبنسبة 14% منذ العام 2011، كما ارتفع عدد "الأزواج المثليين" بنسبة 157% منذ العام 2011 ، ليصل عددهم الآن إلى 10393.

وارتفع عدد الأزواج "المتساكنين" دون أطفال بنسبة 17% منذ العام 2016، أي أكثر من ضعف معدل زيادة الأزواج الذين ليس لديهم أطفال، وفقًا للتعداد، الذي وجد أن ما مجموعه 8% من الأشخاص في الأسر الخاصة يعيشون بمفردهم، من بينهم 44% تبلغ أعمارهم 85 عامًا فما فوق.