شخصيات التشكيلية ليلا فرام تنتصر لحاسة اللمس بعد كورونا

وتقدم ليلا مارون فرام، أستاذة جامعية في الفنون، العائدة إلى عالم الرسم، مجموعة من أعمالها في معرضين بالعاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن تحملها إلى ميامي الأمريكية.

وتعبر فرام، لـ"إرم نيوز"، عن مدى سعادتها بالعودة بعد غياب اقتضاه الانصراف إلى تنشئة أولادها، ومواكبتهم لحين بدء دراساتهم الجامعية.