من أعمال الفنانة اللبنانية ليلا مارون فرام
من أعمال الفنانة اللبنانية ليلا مارون فرامإرم نيوز

شخصيات التشكيلية ليلا فرام تنتصر لحاسة اللمس بعد كورونا

تمنح ليلا مارون فرام شخصياتها الكثير من الأيدي، تعويضا عن حرمان لحق بحاسة اللمس خلال وباء كورونا، حيث بدت الشخصيات في لوحاتها مكتفية بما قيض لها من دور ومكانة.

من أعمال الفنانة ليلا مارون فرام
من أعمال الفنانة ليلا مارون فرامإرم

وتقدم ليلا مارون فرام، أستاذة جامعية في الفنون، العائدة إلى عالم الرسم، مجموعة من أعمالها في معرضين بالعاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن تحملها إلى ميامي الأمريكية.

وتعبر فرام، لـ"إرم نيوز"، عن مدى سعادتها بالعودة بعد غياب اقتضاه الانصراف إلى تنشئة أولادها، ومواكبتهم لحين بدء دراساتهم الجامعية.

من أعمال الفنانة ليلا مارون فرام
من أعمال الفنانة ليلا مارون فرامإرم

وعن فكرة مجموعتها، تقول إن "وباء كورونا كان وراء الفكرة.. ساءني عدم عناق أولادي ولمسهم طيلة فترة الوباء.. ولأني أعتبر أن حاسة اللمس أعمق تعبيرا حتى من الكلام، أعطيت اعمالي اسم les   touches tout”’.

الفنانة ليلا مارون فرام
الفنانة ليلا مارون فرامإرم

وتضيف فرام: "هذه الشخصيات هي قيد التطوير دائما، وأرفقتها بكولاج (أسلوب فني يقوم على تجميع أشكال مختلفة)، بكتابة عربية، لتضفي طابعا شرقيا على الأعمال".

من أعمال الفنانة ليلا مارون فرام
من أعمال الفنانة ليلا مارون فرامإرم

وتصف ليلا مارون فرام أسلوبها بـ"التصويري التجريدي، ملون بألوان لبنان ذي الفصول الأربعة، دون تصنع أو افتعال، وتعتمد الألوان المتضادة التي تشكل جاذبا للعين، ومن أجل فهم مختلف للوحة من منطلق الناظر إليها".

لبنان
ثقافة

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