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لويس توملينسون يقطع وعداً "مؤثراً" لابن ليام باين

لويس توملينسون يقطع وعداً "مؤثراً" لابن ليام باين
المغني البريطاني لويس توملينسون والراحل ليام باينالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
18 أكتوبر 2024، 5:25 ص

أعلن المغني البريطاني لويس توملينسون عن دعمه لابن زميله الراحل في فرقة "ون دايركشن"، ليام باين، بعد وفاته المأساوية في حادث سقوط من شرفة فندق في بوينس آيرس، الأرجنتين، بتاريخ 16 أكتوبر.

وبحسب مجلة People، أكدت السلطات الأرجنتينية أن ليام باين توفي نتيجة إصابات متعددة ونزيف داخلي وخارجي.

وفي بيان مؤثر نشره على "إنستغرام"، وعد توملينسون بأنه سيكون دائمًا بجانب بير غراي، ابن باين البالغ من العمر 7 سنوات، قائلاً: "إذا احتاجني بير في أي وقت، سأكون العم الذي يحتاجه وسأروي له قصصًا عن مدى روعة والده".

ورغم أن ليام نادرًا ما تحدث عن ابنه علنًا، إلا أن مقطع فيديو نادرا ظهر مؤخرًا كان قد سجله في عيد ميلاده الحادي والثلاثين في أغسطس، إذ عبّر فيه عن فخره بابنه ووصفه بأنه "نسخة مصغرة" منه.

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