"جوجو دعارة".. وفاة المتحول جنسياً عبدالله عبدالأمير في سجن عراقي

أفادت مصادر عراقية بوفاة الشاب المتحول جنسياً إلى فتاة عبدالله عبدالأمير المعروف بلقب "جوجو دعارة" داخل أحد سجون العاصمة العراقية بغداد.

وكشفت وكالة "شفق" العراقية نقلاً عن مصدر بوزارة العدل أن وفاة "جوجو دعارة" جاءت نتيجة تعرضه لنوبة قلبية داخل السجن.

تأتي أنباء وفاة المتحول جنسياً العراقي عبدالأمير بعد عامين من وجوده داخل السجن بتهمة الدعارة والابتزاز، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، بحسب مصدر بوزارة العدل العراقية.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت أنها ألقت القبض على عبدالأمير "جوجو دعارة" في مايو 2022 بعد استدراجه بعد من خارج البلاد إلى أربيل ثم إلى العاصمة بغداد.