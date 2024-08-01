في واقعة غير مألوفة، أعلنت امرأة فيتنامية أن آخر مرة نامت فيها كانت قبل 30 عاما.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، كشفت المرأة، والتي تدعى نغوين نروك مي كيم، وتبلغ 49 عاما، أنها اعتادت النوم لوقت قليل جدا، وأن ذلك لم يؤثر في حياتها أو صحتها.

وقالت إنها علمت نفسها السهر منذ أن كانت صغيرة، بسبب ولعها بقراءة الكتب حتى وقت متأخر من الليل، لتستمر معها هذه العادة حتى سن البلوغ، وعندما بدأت العمل كخياطة، كثيرا ما كانت تظل مستيقظة حتى الفجر لإنجاز الطلبات.

وأوضحت: "كنت أجلس كل ليلة أمام ماكينة الخياطة الخاصة بي، ولم أذهب إلى النوم؛ لأنني كنت أخشى عدم قدرتي على إنجاز الطلبات".

وفي مرحلة ما، تؤكد نغوين أنها توقفت عن الشعور بحاجتها إلى النوم تماما، وهي إلى الآن كذلك.

ورغم ذلك، أثارت قصة نغوين كثيرا من الشكوك عند متابعين، الذين أرادوا التواصل معها للوقوف على حقيقة ذلك.