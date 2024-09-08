فيتنام.. رحلة عبر التاريخ والثقافة والطبيعة الخلابة (صور)

فيتنام، وجهة سياحية مليئة بالسحر والجمال الطبيعي، تتنوع فيها التجارب‘ ابتداء من سواحلها الخلابة وأراضيها الريفية، مرورًا بأسواقها الاستثنائية وطعامها المميز، وانتهاء بتاريخها العريق وثقافتها الغنية.

لماذا عليك زيارة فيتنام؟

التاريخ في كل زاوية

في فيتنام، لا يتعين عليك الذهاب بعيدًا للعثور على كنوز من زمن آخر، فهي منتشرة في جميع أنحاء الريف ومخبأة في المدن، وكذلك في ثمانية مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

العاصمة "هانوي" هي منجم ذهب لعشاق التاريخ، حيث تضم المعابد القديمة والبوابات والمنازل المتداخلة في نسيج الحي القديم.

وفي وسط فيتنام، تقع مدينة "هوي" وهي إمبراطورية سابقة، وفيها مقابر الملوك الإقطاعيين وقصورهم المنسية.

وجهات متنوعة

من الجوانب الفريدة للسفر إلى فيتنام أن كل وجهة تختلف عن الأخرى. فالمدن الرئيسة الثلاث في البلاد مختلفة تمامًا عن بعضها البعض.

جرب الشتاء البارد في مرتفعات الشمال، أما إذا كنت من محبي الطقس اللطيف طوال العام فعليك بزيارة الجزر في الجنوب.

ويقول خبراء السفر، إن فيتنام فيها العديد من الأماكن المميزة التي تشجع السياح من مختلف الخلفيات لاستكشافها، حيث إن الاختيار من بينها يشكل جزءًا كبيرًا من المتعة.

مناظر خلابة

ربما سمعت عن المناظر البحرية الخلابة المليئة بالصخور الكارستية في خليج "ها لونج" والوديان الضبابية المتدرجة في "سابا"، ولكن هل تعلم أن فيتنام موطن لمناظر أكثر دراماتيكية؟! في أكبر كهف في العالم، "سون دونج"، يمكنك القيام برحلة تخييم وتسلق واستكشاف تدوم لأيام.

كما تتميز فيتنام بمناظر جبلية خلابة في "ها جيانج"، وشلالات هادرة في "كاو بانج"، وكثبان رملية مذهلة في "موي ني".

ثقافة القهوة

في فيتنام، تُعَد القهوة تقليدًا ورابطًا اجتماعيًّا في آن واحد. ولهذا السبب ستجد الآلاف من المقاهي من التقليدية القديمة والعصرية في جميع أنحاء البلاد.

ومن المعروف أن الشعب الفيتنامي مبدع في تناول القهوة، ويقول خبراء السفر إنه يجب على السائح تجربة قهوة جوز الهند المنعشة في الصيف أو قهوة البيض الكريمية في الشتاء.

شعب لطيف وطعام شهي

يشتهر الشعب الفيتنامي بالترحيب الحار بالزوار وكرم الضيافة، تُعَدّ العلاقات الاجتماعية والعائلية جزءًا أساسيًّا من حياة الأفراد اليومية.

أما الطعام، فيعد المطبخ الفيتنامي من أبرز جوانب الثقافة في البلاد، ويُعرف بتنوعه ونكهاته الفريدة، حيث تُسْتَخْدَم المكونات الطازجة في كل طبق، لتخرج النكهات الحلوة، والحامضة، والحارة في آن واحد.



