توقف قلبه نصف ساعة.. نجاة شاب مصري من الموت بأعجوبة

توقف قلب شاب مصري، يبلغ 18 عاماً، عن النبض بشكل تام، ليواجه موتاً محتوماً، إلا أن القدر كان له كلمته وشاءت العناية الإلهية أن يعود للحياة بعد الغرق.

وتعرض الشاب، وهو من محافظة "البحيرة"، للغرق في قناة مائية أثناء تواجده قرية "الدير"، من أجل الاستعداد لحضور حفل زفاف أحد أقاربه، وفق موقع "القاهرة 24".

وظل الشاب يصارع الغرق في مياه القناة قرابة نصف الساعة، قبل أن يتم انتشاله ونقله في حالة فقدان تام للوعي إلى مستشفى "طيبة" التخصصي في إسنا.

وأكد الأطباء أن عضلة القلب كانت متوقفة تماماً، ما استدعى استخدام جهاز الصدمات الكهربائية لمحاولة إنعاش القلب، وبعد عدة محاولات نجح الأطباء في إعادة النبض، ليعود الشاب للحياة مجدداً وحالته مستقرة حالياً.