"يجب أن أتوقف".. ليام نيسون يكشف موعد اعتزاله

يُعد ليام نيسون واحدًا من أبرز نجوم السينما، إذ قدّم أدوارًا بارزة في أفلام مثل "قائمة شندلر" و"حرب النجوم" وLove Actually. ومع نجاحه في فيلم Taken، عام 2009، بدأ نيسون مسيرة جديدة كنجم أفلام الحركة، مستقطبًا جمهورًا واسعًا.

في حوار حصري مع مجلة "بيبول"، تحدث نيسون عن تأثير شخصياته على المشاهدين، وقال: "يبدو الأمر وكأنه قد لمس شيئًا ما في العصب النفسي لجمهور السينما".

مؤخرًا، كان نيسون في محكمة بنيويورك لأداء واجب هيئة المحلفين، حيث تفاعل مع الجمهور أثناء انتظار خروجه.

وتحدث نيسون عن تجربته في أفلام الحركة، بما في ذلك فيلمه الجديد "Absolution"، حيث يلعب دور مجرم يسعى للانتقام. ويشير المخرج هانز بيتر مولاند إلى أن نيسون يضفي إنسانية على أدواره، قائلًا: "عندما ينغمس في الشخصية، ترى الألم والمعاناة".

ومع ذلك، يشعر نيسون بضغط العمر، حيث قال: "عمري 72 عامًا، يجب أن أتوقف في مرحلة ما، ويتوقع أن يكون عام 2025 هو موعد اعتزاله، قائلاً: "ربما نهاية العام المقبل".

ولكن نيسون لديه خطط جديدة، حيث انتهى مؤخرًا من تصوير إعادة إنتاج الفيلم الكوميدي The Naked Gun، حيث يلعب دور الشرطي فرانك دريبين جونيور.

وأعرب عن حبه لزميلته في الفيلم، باميلا أندرسون، لكنه أقر بعدم ثقته في مهاراته الكوميدية، مشيرًا: "لا أعرف ما إذا كنت أستطيع تحمل ذلك".