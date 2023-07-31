في عز الصيف.. البرَد يتساقط بغزارة في القصرين التونسية

شهدت ولاية القصرين غربي تونس، تساقطاً كثيفاً لبَرَد كبير الحجم تزامناً مع هطول أمطار صيفية، وذلك بعد موجة حر وُصفت بأنها "غير مسبوقة".

وبحسب إحصائية نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، سجّلت مدن ولاية القصرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، هطولاً للأمطار بلغ مجموعه 25 مليمتراً.

وشهدت مدينة فريانة الهطول المطري الأعلى، إذ بلغ 21 مليمتراً، بحسب معهد الأرصاد التونسي.

وتعتبر هذه الأجواء غير اعتيادية لهذا الوقت من العام الذي يتزامن مع حلول فصل الصيف في تونس.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تساقطا غزيرا لحبات البَرَد وبأحجام كبيرة، ما تسبب بأضرار.