في عز الصيف.. البرَد يتساقط بغزارة في القصرين التونسية
شهدت ولاية القصرين غربي تونس، تساقطاً كثيفاً لبَرَد كبير الحجم تزامناً مع هطول أمطار صيفية، وذلك بعد موجة حر وُصفت بأنها "غير مسبوقة".
وبحسب إحصائية نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، سجّلت مدن ولاية القصرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، هطولاً للأمطار بلغ مجموعه 25 مليمتراً.
وشهدت مدينة فريانة الهطول المطري الأعلى، إذ بلغ 21 مليمتراً، بحسب معهد الأرصاد التونسي.
وتعتبر هذه الأجواء غير اعتيادية لهذا الوقت من العام الذي يتزامن مع حلول فصل الصيف في تونس.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تساقطا غزيرا لحبات البَرَد وبأحجام كبيرة، ما تسبب بأضرار.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعا في درجات الحرارة في تونس، بعد موجة حر أثّرت على البلاد.
وسجّلت العظمى في ولاية القصرين، منتصف الأسبوع الماضي، 43 درجة مئوية، وتسببت موجة الحر هذه بحرائق في الأعشاب الجافة ومناطق الغابات.
ولفت "معهد الأرصاد" التونسي إلى "زيادة في وتيرة الظواهر الطبيعية المتطرفة كموجات الحر الشديد والجفاف والفيضانات التي تنبأت بها غالبية النماذج المناخية".
وأضاف أن ما تُعرف بـ"أمطار الحمل الحراري" قصيرة المدى، "تزيد من حيث وتيرتها وشدتها، ما يولّد كميات كبيرة من المياه في وقت وجيز أو حتى فيضانات في الحالات الاستثنائية".