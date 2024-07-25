"التمثيل ليس فنًا وإنما مهنة"، هذا ما قاله الفنان السوري حسام تحسين بيك في برنامج "إنسان"، مبيناً أن الفن هو الذي لا يستطيع الإنسان العادي أن يفعله، مثل الشعر والرسم والتلحين، بينما أي شخص بإمكانه أن يمثل، مع اختلافات الكاريزما، ويبقى الفرق الأساس أنه إن أحب هذه المهنة أبدع بها، أو لم يحبها ولم يصقل نفسه، بقي يكرر ذاته على مدى سنوات.

وقال الفنان السوري: "دخلت إلى مهنة التمثيل، ولم أكن أعرف أن فيها كل هذه الضغائن وعداوات المهنة والغيرة، لذا لو أتيح لي أن أعود بالزمن، فإنني لن أكون الشخص ذاته ضمن تلك المهنة، فالحياة تحتاج إلى إنسان ذكي، وأنا لا أملك هذه الهبة، أنا غشيم ومن شبّ على شيء شاب عليه".

وعن مشاركته في مسلسل "لعبة حب" أوضح أنها كانت تجربة متعبة بالنسبة له، بسبب التزامه بتصوير "بيت أهلي" في سوريا، ونتيجة تضارب أوقات التصوير بين العملين، وهو الذي تحمل عذاب السفر بين تركيا وسوريا، لذلك ندم لأنه لم يستطع تقدير كمية الصعوبة.

وقال: "الأتراك أفضل منا بالبريستيج، وبإمكانياتهم الإنتاجية الكبيرة، لكننا أفضل منهم بالعمل".

وأضاف: "مع ذلك أستغرب الأعمال المعربة وتفسيري الوحيد أن العمل لقي إقبالاً خلال عرضه في تركيا ثم في أثناء دبلجته وأخيراً في أثناء تعريبه، وبات له سبونسر، ودعم مادي، لذلك الموضوع ليس فناً، وإنما مجرد بزنس مرتبط بالمال".

وأوضح تحسين بيك أن مهنة التمثيل لا تتعارض مع الدين، فالدين فكر ومفهوم، ومن يقدر أن يفهم الدين صح من دون تزمت يستطيع إدراك ذلك، لكن التمثيل له حدود، ومن يتجاوزها يصبح في خانة أخرى، فالممثل بإمكانه مثلاً أن يؤدي شخصية مفيدة، ويكرس لدى المشاهدين أهمية الدين، وأن يكون على خلق عال، وكل ذلك لا يتعارض مع الدين بشيء، إذ يبقى التمثيل مهنة مثلها مثل المهن الأخرى.

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العائلة

وعن زوجته "ناتالي" قال: إنها إنسانة لا تشبه أحداً، وفي قاموسها ليس هناك شيء اسمه كذب، ولا تحب الخطأ، ولا أن يؤذي أحد غيره، هي مخلوقة رحمانية وملائكية جداً، وصار لنا 55 سنة متزوجين، ويجمعنا الحب والاحترام.

وعن ابنته الممثلة ندين، فأوضح أنها طيبة ورحمانية وصادقة وكريمة جداً، وهذا لا ينفع في هذا الزمن، قائلاً: ندين تشبهني جداً، وهي ليست مندفعة جداً باتجاه المهنة، وتحب انطوائيتها، بينما ابنه راكان ورغم احترافه فن الماكياج السينمائي والتلفزيوني على يد الأستاذ الراحل صبحي المصري، إلا أنه دخل التمثيل بالمصادفة، وما زال يتعامل مع الحياة كلها بعفوية وعشوائية.