السجن المؤبد لتركي قتل سورياً في جريمة كراهية شهيرة‎

حكمت محكمة تركية، في مدينة "إزمير"، بالسجن المؤبد على شاب تركي هاجم العام الماضي زميليه السوريين في العمل، فقتل أحدهما وطعن الآخر في جريمة مروعة ترتبط بكراهية الأجانب.

ووقعت الجريمة في أغسطس/آب الماضي، عندما هاجم شريف جيليك، بسكين، زميليه السوريين في العمل من دون سابق إنذار، ليقتل الأول، وهو محمد ياسر آلاتي (27 عاماً)، ويطعن الثاني حسين دهمش (20 عاماً).

وقال فريق من المحامين والنشطاء الذين تابعوا القضية التي تحظى باهتمام واسع بين اللاجئين السوريين في تركيا، إن الحكم تضمن السجن لمدة 13 عاماً أيضاً عن جريمة طعن السوري دهمش.

وقال الناشط الحقوقي السوري، طه الغازي، في بيان، إن القاتل جيليك أدين بجريمة قتل آلاتي عن سبق إصرار وترصد، وبجريمة الشروع في قتل دهمش.

وأضاف أن شهوداً في القضية، قالوا إن القاتل كان خلال الأشهر السابقة للجريمة، يتذمر من وجود العاملين السوريين، وطالب رب العمل بإخراجهم من العمل.