كشف مهرجان "صيف بنغازي" الليبي عن قائمة النجوم المشاركين في دورته الأولى التي تقام في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس المقبل.

وقالت الجهة المنظمة للمهرجان وهي مؤسسة "أجيالنا" أن مطرب الراب "ويجز" هو من سيُحيي حفل الافتتاح.

وتضم قائمة الحفلات عددًا من فناني الراب، مثل: مروان موسى، وموح ميلانو، وسمارة، ومنصور أنون، لينضموا إلى قائمة النجوم الذين أُعْلِن عنهم في وقت سابق، وهم: وائل جسار، الجندي، نوردو، كحلة، أخرس، والجراند توتو.

ويشارك من نجوم الكرة العالميين رونالدينهو، وباتيستوتا، اللذان يفتتحان البطولات الرياضية المقامة على هامش المهرجان.

يذكر أن عددًا من الفعاليات الثقافية تقام على هامش المهرجان منها معرض للكتاب، ومعرض "تراث مدينة بنغازي".