تراجع عن الاعتزال.. مايكل كين يعود للسينما في عمر 92 عامًا

عاد الممثل البريطاني المخضرم مايكل كين من التقاعد للمشاركة في الجزء الثاني من فيلم "صائد الساحرات الأخير 2" مع فين ديزل، حيث يجسد كاهنًا يساعد المحارب الخالد الذي يؤديه ديزل في مواجهة الطاعون الذي اجتاح العالم.

وكان كين، البالغ من العمر 92 عامًا، قد أعلن اعتزاله لأول مرة العام 2009 بعد مشاركته في فيلم "هاري براون"، ثم تقاعد مجددًا العام 2021 بعد 24 فيلمًا، كان آخرها "أفضل المبيعات".

ومع ذلك، شارك في عدد محدود من الأعمال بعد ذلك، منها الدراما التاريخية الكرواتية "العصور الوسطى" العام 2022 وفيلم "الهارب العظيم" العام 2023، حيث جسّد جنديًا مخضرمًا في يوم النصر.

وعلى الرغم من قرار اعتزاله في 2023، أعرب كين خلال مقابلاته عن رغبته في الاستمرار في العمل، موضحًا أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تذكر النصوص وتجسيد الأدوار بعد سنوات من التقاعد.

يُذكر أن الجزء الأول من "صائد الساحرات الأخير" نال آراء متباينة عند صدوره قبل عقد، لكنه حقق نجاحًا عالميًا وأصبح من أبرز الأعمال على منصات البث، حيث صنفته نتفليكس كأحد أكثر الأعمال مشاهدة العام الماضي.

ويُتوقع أن يشهد هذا العام أيضًا أول مشاركة إخراجية لابن دانيال داي لويس، الذي سيؤدي دور البطولة في فيلمه الجديد "شقائق النعمان".