أقدم مواطن لبناني في بعلبك، على قتل ابنه، البالغ من العمر 26 عاماً، بسلاح رشاش، في جريمة مروعة أحدثت ردود فعل منددة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الأب، البالغ من العمر 55 عاماً، أطلق النار من سلاح حربي على ابنه في محلة (وادي أم علي)، بمزارع (بيت مشيك)، ما أدى إلى مقتله".

وأظهرت صورة للضحية، تم تداولها عبر مونصات التواصل الاجتملاعي، تعرضه لطلقات نارية في الصدر والبطن واليد اليسرى.

وذكر ناشطون لبنانيون أن الحادثة وقعت إثر خلافات عائلية، دفعت الوالد إلى إطلاق النار من رشاش آلي على ابنه.

وأشار آخرون إلى أن "الأب أقدم على قتل ابنه بعد أن حصل تلاسن بينهما، بسبب سلوك ابنه السيئ".

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادثة، فيما باشرت الأجهزة المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الحادثة.