خبيرة تكشف أطعمة تحفز الأحلام

تتفاعل بعض العناصر الغذائية الموجودة في بعض الأطعمة مع أجسامنا، وقد تحفز أحلامنا، وفق خبيرة النوم، سامي مارغو.

وتاليا 4 أطعمة تُحدث تأثيرا على شدة أحلامنا، بحسب مارغو:

الأطعمة المخمرة

تمتاز الأطعمة المخمرة، مثل المخلل الملفوف، بأنها غنية بمادة البروبيوتيك التي تعزز صحة الأمعاء. وقد تؤدي هذه الأطعمة إلى أحلام أكثر حيوية من خلال التأثير على الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، التي لها ارتباط مثبت بوظيفة الدماغ والمزاج عبر محور الأمعاء.

الحبوب والمكملات الغذائية

دمج الحبوب، مثل الكينوا، بالإضافة إلى الأغذية الفائقة في الوجبات الغذائية، يمكن أن يوفر عناصر غذائية قد تؤثر على محتوى الأحلام، من خلال تأثيرها على الصحة العامة والحيوية".