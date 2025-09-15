ترافيس كيلسي يكشف تفاصيل نادرة عن خطوبته من تايلور سويفت (فيديو)

كشف نجم فريق كانساس سيتي تشيفز، ترافيس كيلسي، 35 عامًا، تفاصيل خاصة عن لحظة تقدمه لخطبة النجمة العالمية تايلور سويفت، وذلك في مقابلة أجريت معه قبل مباراة فريقه، الأحد، على قناة "فوكس".

وقال كيلسي إنه لم يتمالك دموعه خلال تلك اللحظة التي وصفها بـ"العاطفية"، مضيفًا: "كانت راحة يدي تتعرقان بالتأكيد". وتابع بلهجة مؤثرة: "لقد كانت رحلة رائعة حتى الآن، ولا أطيق الانتظار لقضاء بقية حياتي معها".

وأشار لاعب السوبر بول إلى أنه فضّل أن تروي تايلور سويفت بنفسها تفاصيل هذه اللحظة المميزة، مؤكدًا أنه جثا على ركبة واحدة الشهر الماضي أثناء تسجيل حلقة من بودكاست "نيو هايتس"، الذي يقدمه مع شقيقه جيسون كيلسي.

وكان الثنائي قد شاركا صورًا من لحظة الخطوبة عبر "إنستغرام" في أغسطس الماضي، مرفقة بتعليق ساخر: "معلمة اللغة الإنجليزية ومعلمة الرياضة سيتزوجان".

وفي أول ظهور لهما بعد إعلان الخطوبة، عبّر كيلسي عن سعادته بالإشارة إلى تايلور سويفت كـ"خطيبته"، موضحًا لمستمعي البودكاست: "من الرائع إخبار الجميع بمن سأقضي بقية حياتي معها".

كما وجه نصيحة للرجال المقبلين على الزواج قائلاً: "اعرف شريكتك جيدًا، ولا تجعل ضغوط الآخرين تدفعك لاتخاذ قرارك. قد تستلهم بعض الأفكار من تجارب الآخرين، لكن الأهم أن يكون كل شيء نابِعًا من معرفتك بها".

يُذكر أن العلاقة بين كيلسي وتايلور سويفت بدأت في صيف العام 2023، وشكّلت منذ ذلك الحين محور اهتمام الإعلام ومتابعيهما حول العالم.