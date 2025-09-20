جريمة بشعة تهز العراق.. 3 أشقاء يقتلون ابن عمهم أمام أعين المارة

شهدت العاصمة العراقية بغداد جريمة بشعة هزّت الرأي العام، حيث أقدم ثلاثة أشقاء على قتل ابن عمهم بعدما سددوا له طعنات نافذة أودت بحياته.

وبحسب مصادر أمنية عراقية، وقعت الجريمة جنوب بغداد نتيجة خلافات عائلية بين الأشقاء الثلاثة وابن عمهم، لم تتضح أسبابها بعد.

وأفادت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان بأن الأشقاء حاصروا الضحية داخل أحد أحياء ناحية الرشيد، وأشهروا الأسلحة البيضاء في وجهه قبل أن ينهالوا عليه بالطعنات، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة في أنحاء متفرقة من جسده أدت إلى وفاته في موقع الحادث.

كما وثّقت كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المكان لحظة فرار الجناة إلى جهة مجهولة قبل وصول الشرطة. وسارعت القوات الأمنية إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الجريمة، وبدأت عمليات ملاحقة لتعقب المتورطين وتقديمهم إلى العدالة والكشف عن دوافعهم.

ولم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن الأسباب المباشرة وراء الخلاف الذي انتهى بهذه الجريمة المأساوية، والتي أثارت موجة من الغضب والحزن بين العراقيين.