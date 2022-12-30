تأثير الفن في دماغنا.. قوة فائقة تنقل الذكرى إلى الوعي

تأثير الفن على الأشخاص عميق ولا يمكن إنكاره، فالفن يمكن أن يجذب الإنسان بطريقة سطحية، لكن لديه أيضًا قوة فائقة كمحفز في نقل ذكرى من ذاكرتنا إلى وعينا.

ردود الفعل بالطبع مختلفة عند كل شخص، إذ يمكن أن ينقلنا الفن إلى ماضينا أو إلى أماكن بعيدة للغاية، وفي كلتا الحالتين، فإن قدرته على إحداث تأثير عميق فينا أمر لا جدال فيه، لذلك كان الاهتمام بتأثير الفن على دماغنا أمرًا مهمًّا.

إن دماغنا قادر على التعرف على الفور على أشكال أي لوحة فنية وخطوطها وظلالها. إنه يحاول دائمًا العثور على وجوه في كل ما نراه، ويرجع هذا الميل إلى كون أن الدماغ اعتاد البحث عن ألفة مع الأشياء انطلاقًا من أنماط أو أشكال معينة، حتى عندما تكون المعلومة غير كاملة.

وعندما نواجه إنتاجًا فنيًا يشتغل دماغنا على إعطاء شكل ومعنى للمعلومات التي تصلنا، وبعبارة أخرى لدينا قدرة فطرية على تنظيم الأشكال والأنماط لفهمها وإعطائها معنى.

وبصرف النظر عن هذه القدرة، من المعروف أيضًا أن تأثير الفن على دماغنا مشابه لما يحدث عندما ننظر إلى الشخص الذي نحبه، إذ قد يزيد تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة تصل إلى 10٪.

المعرفة المجسدة

الاتجاه الآخر الذي يتبعه الدماغ هو الرغبة في وضع نفسه داخل اللوحة، حيث تقوم الخلايا العصبية المِرآتية بتحويل صور العمل الفني إلى انفعالات ومشاعر حقيقية، وهذه الظاهرة تسمى بالإدراك (المعرفة) المتجسد.

كلما تم تحليل العمل إلا ووضع دماغنا نفسه بداخله. إنه "يترجم" رسالة اللوحة إلى انفعالات إنسانية، لهذا السبب فإن تصور مناظر صحراوية يمكن أن ينتج عنه شعور بالحرارة أو بأشعة الشمس وهي تلمس بشرتنا.

كيمياء الدماغ

في سلسلة من التجارب الرائدة في رسم خرائط الدماغ، قام البروفيسور سمير زكي، عالم الأعصاب في كلية لندن الجامعية، بفحص أدمغة متطوعين أثناء مشاهدتهم 28 صورة.

ومن هذه التجربة اكتشف أن الجزء من الدماغ الذي يتهيج عندما نقع في الحب يتم تحفيزه أيضًا عندما نلاحظ أعمالًا فنية عظيمة، أو صورًا ذات جمال ملحوظ. يطلق الفن اندفاعًا مفاجئًا للمادة الكيميائية التي تجعلنا نشعر بالسعادة، الدوبامين، في القشرة المخية الجبهية، وهذا يجعلنا نشعر بمتعة شديدة.