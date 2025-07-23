صدور الحكم على المتهم بقتل الطلاب الأربعة من جامعة أيداهو

أدلى أصدقاء وأقارب 4 من طلاب جامعة أيداهو، الذين لقوا حتفهم في منزلهم المستأجر على يد برايان كوبيرجر، بكلمات مؤثرة عبروا فيها عن مشاعر الحب والحزن والإدانة، مع بدء جلسة النطق بالحكم اليوم الأربعاء.

وأصدر القاضي ستيفن هيبلر حكما على كوبيرجر بالسجن مدى الحياة 4 مرات دون إمكانية الإفراج المشروط، وذلك عن 4 تهم بالقتل من الدرجة الأولى، في جريمة طعن وحشية أودت بحياة موجن، وجونكالفيس، وزانا كيرنودل، وإيثان تشابين، في الساعات الأولى من 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

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كما أصدر القاضي حكما على كوبيرجر بالسجن 10سنوات بتهمة السطو، وبغرامات وعقوبات مدنية قدرها 270 ألف دولار.

وأقر المتهم بالذنب في وقت سابق من يوليو/تموز الحالي، قبل أسابيع فقط من بدء محاكمته، في إطار صفقة لتجنب عقوبة الإعدام.

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واقتحم كوبيرجر المنزل عبر باب جرار في المطبخ، ووجه طعنات قاتلة إلى الأصدقاء الأربعة بطريقة وحشية، الذين بدا أنه لا تربطهم به صلة.

ولم يتم الكشف عن دوافع الجريمة، وفضل كوبيرجر عدم الإدلاء بأي تصريح في جلسة الاستماع.