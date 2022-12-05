الصحافة الأمريكية تنعى مجلة "واشنطن بوست صنداي"
وسط ضجيج لا يتوقف من الأخبار "السيئة"، طبعت الصحف الأمريكية نعيًا نهاية الأسبوع لواحدة من آخر مصادرها التقليدية للصحافة المطبوعة، وهي مجلة "واشنطن بوست صنداي".
وبعد تعرضها لوابل من الأسئلة من طاقم عملها، ألقت المحررة التنفيذية سالي بوزبي باللوم في المجلة على "الرياح الاقتصادية المعاكسة"، وفقًا لصحيفة "ذا هيل".
ويصل العدد الأخير من مجلة "واشنطن بوست صنداي" إلى الأسواق في يوم عيد الميلاد.
وفي العام الجديد ستبقى مجلتان فقط في صناعة الصحف القديمة، واحدة تنشرها صحيفة "نيويورك تايمز"، والأخرى من قبل صحيفة "بوسطن غلوب" المتضائلة.
وبالنسبة لمراقبي الصناعة، فإن "واشنطن بوست صنداي" هي "قطعة أثرية من حقبة ماضية، ورمز لطقوس نهاية الأسبوع القديمة التي راجت على مائدة الإفطار مع فنجان من القهوة وصفحات بسماكة دفتر الهاتف، وكلتاهما الآن ضحية للإنترنت".
وقالت "ذا هيل": "منذ جيل مضى، عندما كان المشتركون في الصحف يقرأون القصص المطبوعة في الغالب، كانت مجلة صنداي تلوح في الأفق كوجهة مهنية لأي صحفي، ومنفذ لبعض الأعمال الأكثر طموحًا في الصناعة".
وقال كبير المحررين في مجلة "Washingtonian"، أندرو بوجون، إن "وفاة هذه المجلة وتسريح موظفيها له عواقب تجارية وحرفية، لأنهم تخلصوا من الأشخاص الذين يعرفون كيفية صياغة قصة في مجلة بدلا من قصة صحفية".
وبدوره، اعتبر الأستاذ بكلية كولومبيا للصحافة والمحرر السابق للمجلة "بيل غرويسكين، أن المجلة "أصبحت أقل أولوية الآن، نظرًا للمساحة اللانهائية المتاحة على الإنترنت".
وأوضح أن الإنترنت يسمح للصحفيين بكتابة ونشر القصص بأي طول وفي أي وقت؛ ما يجعل شكل المجلة قديمًا، على الأقل بالنسبة لناشري الصحف.
وأضاف "يمكن للصحفي أن ينشر قصة من 10000 كلمة دون تكلفة إضافية عن 1000 كلمة، من حيث الحبر وورق الصحف والمساحة الإعلانية.. لكن هذا لا يعني أن الناس سيقرأونها.. ومع معظم الصحافة على الإنترنت، بات المحررون والناشرون يعرفون الآن بالضبط المدة التي يقضيها القارئ العادي في قراءة القصة".