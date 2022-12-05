الصحافة الأمريكية تنعى مجلة "واشنطن بوست صنداي"

ويصل العدد الأخير من مجلة "واشنطن بوست صنداي" إلى الأسواق في يوم عيد الميلاد.

وفي العام الجديد ستبقى مجلتان فقط في صناعة الصحف القديمة، واحدة تنشرها صحيفة "نيويورك تايمز"، والأخرى من قبل صحيفة "بوسطن غلوب" المتضائلة.

وبالنسبة لمراقبي الصناعة، فإن "واشنطن بوست صنداي" هي "قطعة أثرية من حقبة ماضية، ورمز لطقوس نهاية الأسبوع القديمة التي راجت على مائدة الإفطار مع فنجان من القهوة وصفحات بسماكة دفتر الهاتف، وكلتاهما الآن ضحية للإنترنت".

وقالت "ذا هيل": "منذ جيل مضى، عندما كان المشتركون في الصحف يقرأون القصص المطبوعة في الغالب، كانت مجلة صنداي تلوح في الأفق كوجهة مهنية لأي صحفي، ومنفذ لبعض الأعمال الأكثر طموحًا في الصناعة".

وقال كبير المحررين في مجلة "Washingtonian"، أندرو بوجون، إن "وفاة هذه المجلة وتسريح موظفيها له عواقب تجارية وحرفية، لأنهم تخلصوا من الأشخاص الذين يعرفون كيفية صياغة قصة في مجلة بدلا من قصة صحفية".