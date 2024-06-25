مصر.. اعترافات صادمة للمتهم الثاني في قضية مقتل "طفل شبرا"‎

أدلى علي الدين الزيات، الطالب في المرحلة الإعدادية، والمتهم بالتحريض على قتل الطفل أحمد المعروف إعلاميًا باسم "طفل شبرا" باعترافات صادمة أمام النيابة العامة المصرية خلال التحقيقات، حيث أقرّ بطلب من المتهم الأول قتل طفلين آخرين وتصويرهما لبيع الفيديوهات على مواقع "الدارك ويب".

وقال المتهم الثاني في اعترافاته التي نشرتها وسائل إعلام مصرية: "اسمي علي الدين محمد الزيات عندي 15 سنة، طالب في الصف الثالث الإعدادي في مدرسة مودرن أكاديمي في دولة الكويت".

وأضاف: "إللي حصل إني بعد ما اتفقت مع طارق المتهم الأول إنه يقتل صغير شبرا الخيمة وصوَّر ليَّ فيديوهات لجثة المجني عليه، وكنت مستمتعًا وأحس بلذة والجثة مقطعة، وكنت عايز أعمل فيديو تاني وأعيش نفس الشعور".

واستكمل: "قلت للقاتل يجيب واحد تاني بس أصغر شوية ويكون رفيعًا، وقالي ماشي، ونزل رمسيس فعلًا وصوَّر لي واحدًا وقال لي إنه هيظبط الدنيا وكده بس بعدها معملش حاجة، وقعدت أبعتله إنت فين، لكن ماردش".

وتابع: "أنا قبل ما يتقبض عليَّ بلحظات في الكويت، تعرّفت على واحد اسمه أحمد محمد على فيسبوك، وعرضت عليه نفس العرض إللي عرضته على طارق قاتل صغير شبرا الخيمة، ويوم القبض عليَّ كنت في فيديو كول (اتصال فيديو) مع 4 أشخاص جايبين شابًا 17 سنة، وولدًا صغيرًا 8 سنوات، أعطوهما الأدوية المنومة، والولد نام، بس الشاب الأكبر فِضِل فايق فأعطوه مخدرًا تاني لكن ما نامش، فقولتلهم اخنقوه، فخنقوه وقعد يقاوم، وقولتلهم حطّوا المخدة على وشه (وجهه) علشان يسدوا نفسه ويموت وبردو عملوا كده وفِضِل يقاوم، فأنا في الآخر قفلت الفيديو".