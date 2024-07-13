ضبط مصري حاول تهريب أموال داخل سندويشات شاورما (فيديو)

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي من ضبط مسافر مصري كان متجها إلى الكويت، حاول تهريب مليون و253 ألف جنيه داخل وجبات شاورما.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصدر أمني قوله، إنه "أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 615 المتوجهة إلى الكويت اشتبهت سلطات المطار في راكب مصري يدعى أ. م. ص. أ. ويعمل بوظيفة حساسة".

وأفاد المصدر بأنه "أثناء تفتيش حقائبه عثرت سلطات المطار على مبلغ مالي قدره مليون و253 ألف جنيه أخفاها داخل وجبات شاورما لتضليل رجال الأمن"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب".