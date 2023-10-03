دولة تمنع الطيارين من استخدام هذه المادة

اقترح مكتب المدير العام للطيران المدني في الهند منع استخدام العطور أو غسول الفم على أفراد الطاقم.

وقالت وسائل إعلامية، إن المنع بسبب مخاوف من إقلاع الطيارين، وهم تحت تأثير المشروبات الكحولية واستخدام أشياء لإخفاء الرائحة الظاهرة، سواء كان معجون أسنان أو غسولا أو عطرا.

وجاء في نص اللائحة الجديدة: "لا يجوز لأي فرد من أفراد الطاقم تناول أي دواء/تركيبة أو استخدام أي مادة مثل غسول الفم، جل الأسنان، العطر أو أي منتج يحتوي على محتوى كحولي، حيث قد يؤدي هذا إلى نتيجة اختبار إيجابية للكحول، وفق ما نقلته "العربية".

وأضافت: يجب على أي فرد من أفراد الطاقم الذي يخضع لمثل هذا الدواء استشارة طبيب الشركة قبل القيام بمهمة الطيران.