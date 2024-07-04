4 طرق فعالة للتعامل مع طفلك المتمرد

يواجه الآباء صعوبة في التعامل مع الطفل في مرحلة ما من حياتهم، لكن يجمع الخبراء أن هذه المشكلة شائعة بين الأطفال خصوصًا وأنها جزء طبيعي من نموهم.

ويمكن للأطفال التعبير أحيانًا بسلوكات مثل الرد على الوالدين أو المعلمين أو البالغين الآخرين أو عصيانهم.

ومن المرجح أحيانًا أن يتخذ التحدي شكل الجدال أو عدم القيام بشيء طلبته منهم، أو القيام به ببطء شديد، بدلًا من نوبة الغضب (التي من المرجح أن تحدث عند الأطفال الأصغر سنًا). وقد يحاول طفلك فرض سيطرته على موقف ما أو إعلان استقلاليته، أو قد يختبر حدوده بتصرفات "فظة"، فكيف تتصرف؟

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ضع توقعاتك

تأكد من أنك أوضحت لطفلك القواعد والأعمال المنزلية بشكل واضح، وأنها مناسبة لعمره. قد يجد الطفل الذي يبلغ من العمر 5 أو 6 سنوات صعوبة في طلب تنظيف غرفته ويرفض القيام بذلك. وقد يتمكن من أداء المهمة بشكل أفضل إذا قسمتها إلى مهام أصغر، مثل التقاط الألعاب من على الأرض ومساعدتك في وضعها في مكانها.

الوصول إلى جذر المشكلة

ابحث عن الأسباب والمحفزات وحاول تتبع سلوك طفلك غير المسؤول. ضع في اعتبارك ما يلي:

هل هناك نمط؟

هل هناك أشياء معينة لا يحبها أو لا يريد القيام بها؟

هل يتصرف بتحد عندما تكون الأمور محمومة أو فوضوية في المنزل أو المدرسة؟

بمجرد التحقيق في السبب، يمكنك اتخاذ خطوات لضبط المواقف بحيث يكون طفلك أقل عرضة لمعارضتك.

جهز طفلك للنجاح

حاول تجنب المواقف التي قد يكون فيها الطفل أكثر عرضة للتمرد أو إظهار سلوكات سيئة أخرى. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تعلم أن طفلك يميل إلى الانزعاج إذا كان لديه الكثير من المهام، فحاول ألا تقوم بالعديد من الأنشطة بعد المدرسة أو في عطلات نهاية الأسبوع. وإذا كان طفلك يكره التحولات المفاجئة، فحاول تخصيص بعض الوقت الإضافي لأخذ فترات راحة أو الاسترخاء عند الانتقال من نشاط إلى آخر.

عامِل طفلك باحترام

تمامًا كما يفعل الكبار، قد يمر طفلك الذي يتصرف بشكل جيد عادةً بيوم سيئ. فقد يكون في مزاج معكر أو يشعر بالإرهاق ويحتاج إلى بعض الوقت للراحة. كن حازمًا بشأن ما يجب على طفلك فعله، لكن تحدث إليه بطريقة محبة ومتفهمة. فعندما تقدم له قدوة جيدة حول كيفية التعبير عن رأي أو الاختلاف بطريقة محترمة، سيتبعك حتمًا.