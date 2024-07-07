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قصة غريبة تجمع طبيبًا مصريًّا مع شيخ الأزهر (صورة)

قصة غريبة تجمع طبيبًا مصريًّا مع شيخ الأزهر (صورة)
الإمام الأكبر أحمد الطيب المصدر: متداولة
محمد بركة
محمد بركة
07 يوليو 2024، 12:38 م

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل قصة غريبة لطبيب مصري التقى مصادفة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للعام الثاني على التوالي، وفق ملابسات متطابقة على نحو مذهل في المرتين. 

ووثق طبيب العظام أحمد عمر لقاءه بفضيلة الإمام الأكبر على متن رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلى ماليزيا، وهو ما تكرر العام الماضي في ذات الرحلة والتوقيت والطائرة. 

 ونشر الطبيب صورته مع شيخ الأزهر عبر صفحته بموقع "فيسبوك" معلقًا: السنة اللي فاتت في التوقيت نفسه قابلت فضيلة الإمام في الطيارة، والمرة دي إحنا الاتنين في ماليزيا برضه في التوقيت ذاته".

 

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 وأضاف "دي علامة ولا إيه؟ أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أنال بهم شفاعة".

ورحب ملك ماليزيا إبراهيم بن السلطان بشيخ الأزهر قائلًا "قطعت زيارتي لولاية جوهور للقاء فضيلتكم والترحيب بكم. وخريجو الأزهر يحظون بثقة بلادنا، ولاحظنا فرقًا كبيرًا بينهم وبين مَن يتلقون التعليم الديني من أماكن أخرى".

وأضاف "نريد من فضيلتكم زيادة أعداد المبعوثين الأزهريين لماليزيا."

شيخ الأزهرمصر

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