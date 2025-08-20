ترامب يُحوّل مقابلة سياسية إلى حديث عن علاقة عاطفية بين مذيعَين (فيديو)

بعد يوم من لقائه قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض لمناقشة اتفاق سلام محتمل مع روسيا، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مداخلة هاتفية مع برنامج "فوكس آند فريندز"، غير أن حديثه ابتعد عن القضايا السياسية ليتحول بشكل مفاجئ إلى الإشادة بالعلاقة العاطفية بين المذيعة المشاركة أينسلي إيرهارت وزميله المقرب شون هانيتي.

وخلال الاتصال، وصف ترامب علاقة الثنائي بأنها "أعظم علاقة"، مضيفا مازحا: "لا نريد أي أسرار هنا، لكنها قد تكون أهم ما قلته".

وقد بدت علامات الانزعاج واضحة على وجه إيرهارت بينما واصل ترامب التطرق إلى تفاصيل شخصية عن خطوبتها من هانيتي.

وكان من المفترض أن يركز ظهور ترامب على نتائج اجتماعه مع زيلينسكي، الذي جاء عقب قمة جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا. لكنه أمضى معظم الوقت في الثناء على عدد من مذيعي "فوكس نيوز"، بينهم تشارلي هيرت الذي قال ترامب إنه كان أول من دعمه قبل إعلان ترشحه للرئاسة.

وخلال المقابلة، تحدث ترامب عن سياساته الأمنية في واشنطن، مدعيا أن العاصمة شهدت "انتعاشا كبيرا في المطاعم" بعد نشر الحرس الوطني، رغم بيانات معاكسة. كما عاد مرارا إلى التطرق لعلاقة هانيتي وإيرهارت، مثيرا حرج المذيعة قبل أن يحاول فريق البرنامج تغيير الموضوع.

وفي ختام المداخلة، وجّه ترامب شكره للمذيعين، مضيفا بابتسامة: "إنهما ثنائي رائع.. نحن نحبهما"، وهو ما قابله المقدمون بضحكات متوترة قبل إنهاء الاتصال.