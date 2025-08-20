السينما المصرية تُعيد إحياء حقب زمنية قديمة في موجة أفلام جديدة

تُواصل السينما المصرية استلهام الماضي، عبر موجة جديدة من الأفلام التي تعود إلى عصور تاريخية قديمة، مستهدفة جمهورًا يزداد شغفًا بالأعمال التي تُعيد تشكيل أزمنة لم يعشها، بكل ما فيها من تفاصيل لغوية واجتماعية ونفسية.

ميزانيات وعوائد إنتاجية ضخمة

هذا التوجّه، وإن لم يكن جديدًا تمامًا، يشهد اليوم رواجًا متناميًا، يعكس توق المتفرج المعاصر إلى الخروج من إيقاع الحاضر السريع، والانغماس في عوالم أكثر بطئًا وعمقًا وغموضًا، برغم ما تتطلبه هذه النوعية من الأعمال من ميزانيات ضخمة، نتيجة الحاجة إلى ديكورات وأزياء وأكسسوارات دقيقة تُحاكي الحقبة الزمنية.

تحدٍ خاص وجاذبية تجارب سابقة

في المقابل، يُعزز العائد الإنتاجي حضور هذه الأعمال بشكل مُجزٍ على شباك التذاكر، لا سيما أن الفنانين يجدون أنفسهم أمام تحدٍّ خاص، مع الأدوار التاريخية التي تتطلب تماهيًا عميقًا مع زمن مختلف، لكنها تمنحهم في المقابل متعة فنية لا تُضاهى، وفرصة لاختبار شخصيات بعيدة عن الواقع المباشر.

وقد أثبتت التجارب السابقة مدى جاذبية هذا التوجّه؛ ففيلم "كيرة والجن" حقق إيرادات فاقت 77 مليون جنيه، فيما حصد "حرب كرموز" أكثر من 57 مليونًا، ما يؤكد أن الأعمال ذات البُعد التاريخي تملك مقومات جذب جماهيري واقتصادي واضحة.

أسد وثورة الزنوج في القرن الثالث عشر

من بين الأعمال المرتقبة التي تمزج بين عبق التاريخ وجاذبية الحاضر، فيلم "أسد" بطولة محمد رمضان وإخراج محمد دياب، تدور أحداثه عام 1280 ميلادية ويروي ثورة الزنوج ضد الجيش العباسي، وهي فترة تاريخية نادرة التناول في السينما العربية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل رزان جمال، وكامل الباشا، وماجد الكدواني، ومن المرتقب صدوره في ديسمبر 2025 الجاري.

فرقة الموت وحقبتا الأربعينيات والخمسينيات في الصعيد

أما فيلم "فرقة الموت"، فتدور أحداثه في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات في صعيد مصر، ضمن إطار من التشويق، حيث يُكلف ضابط شرطة بالقبض على شخصية "خط الصعيد"، الفيلم من بطولة أحمد عز، وآسر ياسين، ومنة شلبي، ومحمود حميدة، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن المتوقع صدوره في الربع الأول من عام 2026.

"الست" يغوص في بحور أم كلثوم

في المقابل، يبرز فيلم "الست" من بطولة منى زكي، الذي يستعرض السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، متتبعًا مراحل حياتها من العقد الثاني حتى العقد الثامن من القرن العشرين، يغوص الفيلم في البيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية التي شكّلت موهبتها، ما يمنحه بعدًا تاريخيًا مميزًا، ويجعله إضافة مهمة للسينما التي تعيد رسم الماضي بروح معاصرة، ومن المتوقع صدوره في ديسمبر 2025.

شمس الزناتي 2.. رحلة ما قبل الجزء الأول

ينضم فيلم "شمس الزناتي 2" إلى قائمة الأفلام المرتقبة التي تستلهم حقبات زمنية قديمة، مُعيدًا إحياء الفيلم الأيقوني، الذي قدمه عادل إمام قبل نحو 34 عامًا.

ويأتي الجزء الثاني من بطولة نجله محمد إمام، تدور أحداثه في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن الماضي، مركزًا على شباب الشخصيات وتشكّل صداقاتهم، ما يمنحه بُعدًا تاريخيًا يبرز تحولات الزمن وتطور العلاقات، ولم يُحدد موعد صدوره حتى الآن.

درويش وتعزيز نجاح الأعمال ذات البُعد التاريخي

في سياق متواصل، صدر قبل أيام فيلم "درويش"، الذي تدور أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي، وبطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني وتارا عماد وآخرين، ويُعزز النجاح الجماهيري والإيرادات المتصاعدة مدى تقبّل السوق السينمائية المصرية والعربية لهذه النوعية من الأعمال ذات البُعد التاريخي.

إقبال كبير

من جهته، يرى المنتج المصري محمد حفظي، منتج فيلم "درويش"، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن هناك إقبالًا كبيرًا على إنتاج الأفلام التي تتناول حقبات زمنية قديمة، مشيرًا إلى أن هذه النوعية تتميز بمستوى جودة عالٍ وإنتاج ضخم، معتبرًا ذلك إثراءً هامًا للسينما المصرية والعربية على حد سواء.

كما يؤكد حفظي أن الأعمال السينمائية التي تناقش حقبًا زمنية قديمة تلبي تطلعات الجمهور لمشاهدة أفلام ذات مستوى فني وإنتاجي رفيع، ما يعكس رغبة متزايدة في السينما التي تجمع بين المتعة والجودة، ما يراه مؤشرًا واضحًا على تطور صناعة السينما والذوق السينمائي عمومًا، على حد قوله.

اهتمام مُتزايد

في المقابل، تؤكد الناقدة الفنية محاسن الهواري في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن الأعمال السينمائية التاريخية العالمية برهنت على نجاحها الكبير وإيراداتها المرتفعة، إلى جانب الجوائز التي حصلت عليها في محافل عالمية، ما يعكس اهتمام فئة الشباب المتزايد بمشاهدة هذه النوعية من الأفلام عبر المنصات العالمية، ويُعزز هذا الحراك السينمائي في مصر نحو إنتاج المزيد من الأعمال التي تستعرض تاريخ المجتمع في حِقَب زمنية قديمة.

وأشارت الهواري إلى أن التاريخ العربي غني بمئات الموضوعات المهمة التي يمكن طرحها في أفلام تتناول حِقَبًا زمنية قديمة، وتهم فئة الشباب وتلبي تطلعات الأجيال المختلفة، متوقعة منافسة قوية بين أفلام "أسد"، و"الست"، و"فرقة الموت"، و"شمس الزناتي 2"، في حال صدورها في السينما بوقت مُتقارب.