علماء يحذرون من انتشار فيروس "زومبي الغزلان".. ماذا تعرف عنه؟

وأوضحت الصحيفة أن الفيروس انتشر في أكثر من 31 ولاية أمريكية ومقاطعتين كنديتين وحتى كوريا الجنوبية، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفشي مرض جنون البقر في بريطانيا يُعد مثالًا على كيفية تطور الأمور بشكل سريع، مبينة "هناك احتمالية حدوث شيء مماثل"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه ليس هناك تأكيد مؤكد، ولكن من المهم أن يكون الناس مستعدين، خاصة أن المرض مميت وغير قابل للعلاج وشديد العدوى.

وأضافت الصحيفة أن مدير مركز أبحاث البريون في جامعة ولاية كولورادو، مارك زابيل، قد صرح بأنه قد يكون مسألة وقت قبل أن يتطور الفيروس ويصبح قادرًا على إصابة البشر.

ونصحت منظمة الصحة العالمية من جانبها، بأهمية منع الجزيئات البروتينية لجميع أمراض "CWD" المعروفة من دخول السلسلة الغذائية البشرية.

المصدر: صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية