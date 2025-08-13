سقوط مأساوي ينهي حياة عشرينية في لندن

توفيت شابة في العشرينات من عمرها، صباح الأربعاء، بعد سقوطها من ارتفاع شاهق في ناطحة سحاب بمنطقة كاناري وارف في لندن.

ووفقًا لشرطة العاصمة، تم استدعاء فرق الطوارئ صباحًا إلى برج "سيروكو" السكني المكوّن من 32 طابقًا، حيث تم العثور على الضحية وقد فارقت الحياة في مكان الحادث.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول المبنى، وفقًا لصحيفة "ميرور"، ونُصبت خيمة خاصة بالأدلة الجنائية، في حين لم تُحدد هوية المرأة بعد، لكنها تُوفيت قبل وصول فرق الإسعاف.

أخبار ذات علاقة مصر.. مشهد مؤثر لوفاة عامل نظافة أثناء عمله (فيديو)

وتتعامل السلطات مع الحادثة على أنها "وفاة غير متوقعة"، وقد تم إبلاغ أقاربها الذين يتلقون الدعم من ضباط مختصين.

وأفاد شهود عيان بسماع صفارات الإنذار في المنطقة، حيث هرعت سيارات الإسعاف والشرطة، بالإضافة إلى مروحية طبية، إلى الموقع فور البلاغ.

ولا يزال التحقيق جارياً لتحديد ملابسات السقوط والمستوى الذي سقطت منه الضحية.