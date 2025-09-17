logo
مقتل أب وطفليه بانفجار ذخائر بمنزل في الزنتان غربي ليبيا

ذخائر المصدر: منصة إكس
إرم نيوز
قتل رب أسرة واثنين من أطفاله في مدينة الزنتان غربي ليبيا، مساء الأربعاء، جراء انفجار ذخائر مخزنة داخل منزلهم، فيما أُصيب باقي أفراد العائلة بجروح خطيرة ونُقلوا إلى قسم العناية الفائقة بالمستشفى.

ونقل موقع "أخبار ليبيا" عن مصادر محلية قولها إن الانفجار نجم عن وجود  ذخائر مخزنة داخل المنزل بطرق غير آمنة، الأمر الذي تسبب بدمار جزئي بالمبنى وخسائر بشرية فادحة.

وتتكرر مثل هذه الحوادث في بعض المناطق الليبية نتيجة انتشار الأسلحة والذخائر داخل الأحياء السكنية، في وقت يطالب فيه الأهالي والجهات الحقوقية بضرورة تنظيم حيازة السلاح وتسريع برامج نزعه من أيدي المدنيين للحد من هذه الكوارث.

