أسد ينقض على مدربه في سيرك بموسكو.. وزوجته تنقذه (فيديو)

هاجم أسد مدربه البالغ من العمر 42 عامًا أثناء تقديمه عرضًا في السيرك أمام مجموعة من الأطفال والآباء.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قام الأسد بخدش المدرب الذي يدعى "أليكسي ماكارينكو" بمخلبه وغرز أسنانه في جسده، ولكن تمكنت زوجته المدربة أولغا بوريسوفا، 43 عامًا، من إنقاذ حياته.