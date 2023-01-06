أسد ينقض على مدربه في سيرك بموسكو.. وزوجته تنقذه (فيديو)
هاجم أسد مدربه البالغ من العمر 42 عامًا أثناء تقديمه عرضًا في السيرك أمام مجموعة من الأطفال والآباء.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قام الأسد بخدش المدرب الذي يدعى "أليكسي ماكارينكو" بمخلبه وغرز أسنانه في جسده، ولكن تمكنت زوجته المدربة أولغا بوريسوفا، 43 عامًا، من إنقاذ حياته.
وكان قد بدأ الهجوم عندما خرج اثنان من الأسود للساحة التي تتسع لـ 1200 شخص، وبدأ الأسدان في الشجار سويًا، وحاول ماكارينكو التدخل لوقف القتال بينهما، لكنه تلقى رد فعل غاضبًا من الأسد الثالث الذي هاجمه وأسقطه على الأرض.
وعلى الفور، تدخلت زوجته بوريسوفا للمساعدة، حيث استخدمت سوطًا لإخافة الأسد وتم إطفاء الأنوار، وفي هذه اللحظة استعد موظفو السيرك إلى حالة الطوارئ عن طريق نشر خراطيم المياه واستخدام القنابل الصاعقة من أجل ردع الأسود.
وعقب إبعاد الأسد عنه، انحنى المدرب وزوجته للجمهور وتعانقا على الحلبة وكأن شيئًا لم يحدث.
وأشارت التقارير إلى أن العديد من المتفرجين اعتقدوا أن هذا الهجوم كان جزءًا من العرض على الحلبة، ومع ذلك، تعرض المدرب لجروح عميقة جراء الهجوم وهو يتعافى الآن.
من جانبه، قال رئيس سيرك موسكو، إدجارد زاباشني: "في الواقع، لقد أنقذته بوريسوفا من الموت المحتمل، وكما أقول لطلابي، فمن المرجح أن تتحد الأسود المقاتلة وتشارك في الصراع، وتأكيدًا لكلامي، هاجم أسد زميلي أليكسي ماكارينكو".
وتابع: "في نفس اللحظة التي قرر فيها المروضان إنهاء الصراع لمنع إصابة الأسدين، قرر أسد ثالث في الحلبة مهاجمة الشخص الذي تدخل في النزاع، ولكن يجب أن نشيد بزوجة أليكسي، المدربة أولغا بوريسوفا، التي تدخلت في الوقت المناسب وأنقذت حياة زوجها".
وأشار إلى أن أليكسي يتلقى الآن رعاية طبية، لكن سيعود قريبًا إلى حلبة سيرك سوتشي مع أسوده.