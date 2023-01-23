من المصمم التونسي الذي وقع إطلالة جورجينا رودريغيز في Joy Awards؟

من هو علي قروي؟

في تصريحات سابقة له، قال المصمم التونسي علي قروي إنه أبدى اهتماما خاصا بالموضة منذ طفولته، وتخرج من المدرسة الدولية للموضة في تونس عام 2014، ولاحقا أصبح منسق ملابس (ستايلست).

في عام 2012 أطلق "قروي" علامته الخاصة للأزياء، وارتدت تصاميمه أهم نجمات الوطن العربي، أبرزهن هيفاء وهبي ونانسي عجرم وهند صبري ودرة رزوق.

وظهرت تصاميم "قروي" في مهرجانات عالمية، كما تعاون مع أبرز علامات المجوهرات العالمية "شوبارد".