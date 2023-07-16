في صمنداغ التركية.. "نجونا من الزلزال لكن الغبار يقتلنا"
يشتكي سكان مدينة صمنداغ الساحلية الواقعة في أقصى جنوب محافظة هاتاي التركية من سحب كثيفة من الغبار نجمت عن زلزال السادس من شباط/فبراير، حيث كانت محافظة هاتاي التركية الأكثر تضررًا.
ويتراكم الغبار على إثر ورشة إعادة الإعمار الهائلة التي تقوم بها السلطات التركية، فبعد 5 أشهر من الكارثة أحصت الحكومة التركية حوالي 2,6 مليون مبنى مدمّر.
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، تجب إزالة 116 مليونًا إلى 210 ملايين طن من الأنقاض.
يقول الناشط البيئي في منصّة "ينيدان إنسا" (إعادة إعمار) كاغداس كان (33 عامًا) محتجًّا "إنّهم لا يرشّون الماء حتى". وكان في تلك اللحظة يراقب تحرّك الشاحنات التي تغادر وسط صمنداغ باتجاه مكب نفايات ضخم، يجاور أحد أطول الشواطئ في تركيا.
وتم فتح العديد من مكبّات النفايات. أمّا المطمر في صمنداغ، فهو عبارة عن موقع ضخم تضربه الرياح البحرية، يجاور البحر الأبيض المتوسط ومحمية الطيور الطبيعية في مليحة، حيث تعيش سلاحف كاريتا كاريتا والسلاحف الخضراء تشيلونيا ميداس الخضراء، المصنّفة على أنها من الأنواع المهدّدة بالانقراض.
حديد ومعادن
ويرى كاغداس أن الشركات الخاصة التي فازت بالمناقصات تأتي إلى هنا لتوفير الوقود، وكل مايهمها هو جمع الحديد والمعادن".
وأوضح أن ناشطين قاموا بتشكيل "سلاسل بشرية لمنع مرور الشاحنات. لكنّ رجال الدرك تدخّلوا، وتمّ اعتقال ثمانية عشر شخصًا. كما كُسرت عظمة الترقوة عندي".
ويشير الناشط إلى أنّ "لا أحد يضع كمامة. مواقع الهدم ليست مغطّاة ولا يتمّ رشّ المياه عليها، كذلك الأمر بالنسبة إلى الشاحنات التي تنقل الركام، كما يقتضي التشريع".
ويأسّف لأنّ السكّان المنهكين توقّفوا عن تحرّكاتهم. مع ذلك، يشعر السكان بالقلق بقدر ما يشعر دعاة حماية البيئة والأطبّاء من نقص الاحتياطات.
من جهته، يشير مدحت هوشا (64 عامًا) الذي يملك متجرًا للخضر، وسط صمنداغ إلى أنّ "الأطفال هم أول من يتأثرون، إنّهم يسعلون، ونحن أيضًا. وبمجرّد أن يكون الجو عاصفًا يصبح كلّ شيء مغطّى بالغبار".
ويقول محمد يازشي وهو متقاعد يبلغ 61 عامًا كان يقود درّاجة بخارية "علينا أن نغطّي كل شيء". ويضيف "نمسح الطاولة من 15 إلى عشرين مرّة في اليوم. علينا أن نفعل ذلك كلّ نصف ساعة".
أمّا ميشال عتيق مؤسس ورئيس جمعية حماية البيئة في صمنداغ، فيقول "نجونا من الزلزال، لكن هذا الغبار يقتلنا". ويضيف "سنموت بسبب أمراض الجهاز التنفسي ومن سرطان الرئة في ظلّ كلّ هذه المواد الخطرة".
الأسبستوس والرصاص
الطبيب علي كاناتلي الذي يتخذ من حاوية بيضاء مقرًّا لعيادته وسط إنطاكيا التي تبعد 26 كيلومترًا عن صمنداغ، يتحدّث عن استقبال كثير من الأشخاص "المصابين بالملتحمة، وتفشي الحساسية والربو والتهاب الشعب الهوائية".
ولكن ما يشغل بال كاناتلي ممثل نقابة أطباء تركيا في محافظة هاتاي، المواد الخطرة الموجودة في الأنقاض المتناثرة في الأتربة والعواقب الصحية الطويلة المدى، بما في ذلك تفشّي السرطانات.
لم تحظر تركيا الأسبستوس إلا في وقت متأخّر، في العام 2013، ومعظم المباني المتضرّرة تعود إلى ما قبل تلك الحقبة.
ويقول الطبيب "إضافة إلى الأسبستوس، هناك رصاص في الطلاء، ومعادن ثقيلة من بينها الزئبق في المعدّات الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية...".
ويشير الطبيب إلى مكب آخر إشكالي في شرق إنطاكيا، هو عبارة عن وادٍ من أشجار الزيتون عند سفح جبال النور التي تطل على المدينة.