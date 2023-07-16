في صمنداغ التركية.. "نجونا من الزلزال لكن الغبار يقتلنا"

يشتكي سكان مدينة صمنداغ الساحلية الواقعة في أقصى جنوب محافظة هاتاي التركية من سحب كثيفة من الغبار نجمت عن زلزال السادس من شباط/فبراير، حيث كانت محافظة هاتاي التركية الأكثر تضررًا.

ويتراكم الغبار على إثر ورشة إعادة الإعمار الهائلة التي تقوم بها السلطات التركية، فبعد 5 أشهر من الكارثة أحصت الحكومة التركية حوالي 2,6 مليون مبنى مدمّر.

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، تجب إزالة 116 مليونًا إلى 210 ملايين طن من الأنقاض.