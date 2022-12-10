هاري وميغان يدافعان عن مسلسلهما الوثائقي بعد انتقادات بشأن الخصوصية

رفض الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان انتقادات لمسلسل وثائقي عن حياتهما، وذلك في بيان أصدره المتحدث باسمهما، قال فيه إن الزوجين لم يذكرا أبدا أن الخصوصية كانت سببًا للتخلي عن واجباتهما الملكية.

وفي الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل الذي طال انتظاره، كشف دوق ودوقة ساسكس عن سلسلة من الأمور، من بينها تذكر ميغان أول تهديد بالقتل تلقته وحديث هاري عن اضطراره للتخفي لمقابلة ميغان، وعن لقطات مصورة لم يشاهدها أحد لابنهما آرتشي.

ووفقا للأرقام التي ذكرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، جذبت الحلقة الأولى 2.4 مليون مشاهد في بريطانيا في يوم بثها؛ مما دفع البعض إلى انتقاد الزوجين؛ لأنهما شكوا سابقا بشدة من تدخل الصحافة في حياتهما.