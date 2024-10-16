باسم ياخور وأمل عرفة على موعد مع "السبع ابن الجبل"

وسام كنعان

سبق أن حققت شركة "غولدن لاين" السورية "نايف وديالا الأحمر" نجاحاً جماهيرياً في مسلسلات تستوحي من البيئة الشامية مسرحاً للحدث الدرامي، ثم تعتمد على قصة افتراضية لكي تتخلّص من أية حالة توثيقة أو مساءلة نقدية في هذا الإطار.

وهذا ما حصل في جزأي مسلسل "العربجي"، كتابة عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف الدين السبيعي، الذي يحكي قصة رجل تعرّض لجور وظلم أهل حارته، فقرر أن ينتقم لنفسه وكشّر عن أنيابه وراح يرد كلّ صاع بصاعين؛ إذ اختار أن يعيش بعرق جبينه لتضعه خطواته هذه في صراع شرس مع أقوى أصحاب النفوس.

وعلى الهيئة نفسها تقريباً سيكون نتاج الشركة لرمضان القادم وذلك من خلال مسلسل "السبع ابن الجبل"، فكرة زكي مارديني، وكتابة سيف حامد وفادي سليم الذي يتولى الإخراج، تطغى على أجواء الحكاية الافتراضية ملامح البيئة الدمشقية، لكنه يبتعد تماماً عن التوثيق والتاريخ الحقيقي.

ويقدم قصة من وحي الخيال تروي صراعات مختلفة بين العائلات، فضلاً عن نزاعات على السلطة، وغيرها من المنافسات غير الشريفة، منها ما هو ماليّ ومنها ما هو تجاري.

ومن جهة أخرى، يقدم المسلسل نموذجاً عن حياة الغجر عن طريق مجموعة من الشخصيات الأساسية، كما يحكي في جوهره قصّة انتقامٍ طويلة تخلص إلى مقولة واضحة تفيد بأن: الانتقام طبق يؤكل بارداً.

والمسلسل من بطولة: باسم ياخور، وأمل عرفة، وعبد المنعم عمايري، ويزن خليل، وحلا رجب، وجفرا يونس، وجلال شموط وآخرين.

كما انضمت لهم مؤخراً الممثلة الجزائرية أمل بشوشة التي تؤدي شخصية امرأة غجرية تربطها علاقة بالسبع لتنعكس حياتها في طريق آخر يضعها أمام مواجهة مع شخصيات الحكاية الآخرين.

وفي تصريحه لـ"إرم نيوز"، يقول زكي مارديني عن المسلسل بأنه: "بيئة شامية سيقدم في رمضان 2025 وهي ورقة شركة غولدن لاين التي تتمناها أن تكون رابحة في هذا الموسم، هو عمل بالنمط نفسه الذي قُدم به العربجي لكن بأسلوب آخر وحكاية أخرى، وإن كنت على مستوى شخصي أفضل القصص الواقعية لكن تعود هذه الرؤية بالنسبة إلى المخرج والديكور والمكان الذي سيختارونه، أما الحكاية فقابلة أن تكون في أي زمان ومكان، يتعلق بطابع شامي في سورية «

من جانبه يعد المخرج فادي سليم في حديثه معنا بأن «يكون العمل مشوقاً يقدم خلطة جذابة همّها أن تستحوذ على اهتمام الجمهور"