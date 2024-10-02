ليليان نمري تهاجم ياسمين عز بسبب حديثها عن المرأة اللبنانية

شنّت الممثلة اللبنانية ليليان نمري هجومًا على الإعلامية المصرية ياسمين عز، عقب توجيه الأخيرة من خلال برنامجها نصيحة للنساء المصريات بـ"تدليع" أزواجهن قبل أن تأتي النساء اللبنانيات.

وقالت عز "دلعوا رجالتكم اليومين دول.. إنتو مش قد اللي ممكن تيجي من لبنان"، في إشارة غريبة منها حملت الكثير من التكهنات والتساؤلات عن مضمونها الغامض، في ظل الظروف الصعبة والحرب القائمة في لبنان.

ووصفت نمري، ياسمين عز بالمرأة "غير المثقفة"، وقالت عبر منشور في حسابها على"فيسبوك": "روحي اتثقفي بالأول، وتعرفي على سيدات لبنان وتاريخهن".

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وتابعت ليليان قائلة "الست اللي بتروح من لبنان لعندكم، بتعلمك الكرامة والعز الحقيقي، مش مُجرد اسم، وكيف بتكون اللبنانية أخت الرجال، وبينشاف الحال فيها بأي بلد، وبتوزع علم وثقافة وأخلاق بأسلوبها الراقي المُتحضر والحضور الكبير".

وواصلت القول "مثلما أنت تُمثلين المرأة المصرية الكريمة وخفيفة الظل والطيبة واللي قاصدتيها بأفكارك البشعة، ما بتمثل البنت اللبنانية اللي ما بتعرفي شيء عنها، لأنك بتفكري كل الستات مثلك".

وعلى الرغم من أن تصريحات ياسمين عز قوبلت باستهجان من شريحة كبيرة من المصريات واللبنانيات، استنكرت فئة من الجمهور تعقيب الممثلة اللبنانية ليليان نمري، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

وقال آخرون إن ياسمين تتقصد إثارة الجدل بتصريحاتها، وإن إهمالها هو الحل الوحيد لإسكاتها.

يذكر أن ياسمين عز قد أثارت جدلًا واسعًا في العديد من المناسبات، إذ هاجمت في تصريحات سابقة النساء لمصلحة الرجال، ما جعلها تواجه هجومًا غير مسبوق ومطالبات بوقف برنامجها.