العراق.. وفاة خطيب جمعة بنوبة قلبية بعد محاصرته من مصلين

توفي الشيخ عبد الستار القرغولي، إمام وخطيب جامع كريم الناصر في منطقة الدورة ببغداد، اليوم الجمعة، عقب تعرضه لاعتداء داخل الجامع قبيل إلقاء الخطبة.

وذكر المجمع الفقهي العراقي، في بيان، أن الشيخ القرغولي أُسعف إلى المستشفى بعد تعرضه للاعتداء أثناء الاستعداد لصعود المنبر، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بحالته الصحية.

وأوضح البيان أن "الحادثة جرت داخل غرفة الإمام والخطيب في الجامع، حيث تعرّض القرغولي للدفع والاحتجاز، قبل أن يُنقل وهو في حالة إغماء إلى المستشفى".

وأضاف المجمع أنه "قدّم طلبًا رسميًا إلى الرئاسات الثلاث للتدخل العاجل في القضية، فيما أكد رفع دعوى قضائية ضد المتسببين بالحادثة وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحق عدد من الأشخاص".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن ديوان الوقف السني كان قد اعتمد آلية لتقسيم خطبة الجمعة في جامع كريم الناصر بين الشيخ عبد الستار القرغولي وخطيب آخر، بواقع جمعة لكل منهما.

وأشارت إلى أن الدور في هذه الجمعة كان مخصصًا للقرغولي، غير أن الخطيب الآخر حضر إلى الجامع مصطحبًا مجموعة من الأشخاص قدموا بسيارة "كيا" من منطقة الرضوانية، وتجمعوا داخل المسجد قبيل موعد الصلاة.

وأثناء استعداد القرغولي للصعود إلى المنبر، تم منعه واحتجازه داخل غرفة الإمام والخطيب، ليُنقل بعدها إلى المستشفى وهو في حالة إغماء قبل أن يفارق الحياة.

أخبار ذات علاقة شارع الرشيد التاريخي في بغداد يظهر بحلة جديدة (فيديو)

وأشار مسؤولون في الوقف السني إلى أن التحقيقات القضائية مستمرة لمعرفة ملابسات ما جرى، ومحاسبة المسؤولين عنه وفق القانون.