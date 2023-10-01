اكتشاف أثري مهم في مصر.. جرار نبيذ معتق عمرها 5 آلاف عام (صور)
اكتشفت بعثة أثرية في مصر جرار نبيذ معتق عمرها 5 آلاف عام في الصعيد جنوبي البلاد.
وقال أمين عام المجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، إن "البعثة الأثرية المصرية الألمانية النمساوية العاملة في مقبرة الملكة (مريت نيث) من الأسرة الأولى بمنطقة أم القعاب بأبيدوس بسوهاج نجحت في الكشف عن المئات من الجرار المغلقة والتي لم تفتح من قبل".
وأشار وزيري، ببيان رسمي صادر عن وزارة السياحة والآثار اليوم الأحد، إلى أن "الجرار يوجد بداخلها بقايا من النبيذ إضافة إلى العثور على مجموعة أخرى من الأثاث الجنائزي".
وأوضح أن "الجرار المكتشفة كبيرة الحجم وفي حالة جيدة من الحفظ، وأن بقايا النبيذ الموجودة داخلها عمرها حوالي 5000 عام".
إلى ذلك، نقل البيان عن مدير المعهد الألماني بالقاهرة ديترش راو قوله، إن "أعمال الحفائر بالمقبرة نجحت كذلك في إزاحة الستار عن معلومات تاريخية جديدة عن حياة الملكة وفترة حكمها".
وقال راو إن "دراسة نقوش أحد الألواح الذي عثر عليه داخل المقبرة أوضحت أن الملكة كانت تحظى بمكانة كبيرة، حيث كانت مسؤولة عن مكاتب الحكومة المركزية".
وأضاف أن "البعثة مستمرة في عملها في محاولة للكشف عن المزيد من أسرار تاريخ وهوية هذه الملكة".
من جهتها، ذكرت رئيسة البعثة الأثرية المصرية الألمانية النمساوية كرستيانا كوهلر، أن "مقبرة الملكة مريت نيث بنيت من الطوب النيء والطين وألواح الخشب".
وقالت كوهلر إن "الملكة ربما تكون المرأة الوحيدة من الأسرة الأولى التي تم الكشف عن مقبرة ملكية لها في أبيدوس حتى الآن".
وأردفت أنه "بجوار مقبرتها يوجد أيضًا مجموعة من 41 مقبرة للحاشية والخدم الخاص بها، مما يشير إلى أن هذه المقابر تم بناؤها خلال مراحل زمنية مختلفة".