اكتشاف أثري مهم في مصر.. جرار نبيذ معتق عمرها 5 آلاف عام (صور)

وأشار وزيري، ببيان رسمي صادر عن وزارة السياحة والآثار اليوم الأحد، إلى أن "الجرار يوجد بداخلها بقايا من النبيذ إضافة إلى العثور على مجموعة أخرى من الأثاث الجنائزي".

وأوضح أن "الجرار المكتشفة كبيرة الحجم وفي حالة جيدة من الحفظ، وأن بقايا النبيذ الموجودة داخلها عمرها حوالي 5000 عام".