بطول مترين ونصف المتر.. ظهور"مخلوقات فضائية" في لاس فيغاس (فيديو)
أكد خبير مختص صحة الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع مؤخرًا، والذي أظهر مخلوقات "غريبة" يبلغ طولها ثمانية أقدام (ما يعادل مترين ونصف المتر) ترتدي عباءات وتتحرك حول فناء منزل في لاس فيغاس، معتبرًا أنه "حقيقي".
ودافع الخبير "سكوت رود"، وهو مختص بارز في مجال إعادة بناء مسرح الجريمة، عن عائلة في لاس فيغاس، زعمت أنها واجهت كائنات فضائية وجهًا لوجه.
وخلال مشاركته في برنامج Extraterrestrial Reality Podcast، أكد رودر أن الفيديو يعكس وجود كائنات حقيقية، مشيرًا إلى المشاهد التي التقطتها عائلة كينمور.
وقال رودر "في هذا الوقت بالذات، وبناءً على ما شاهدناه، فإن هذا يشكل دليلًا على أن هذه الكائنات حقيقية تمامًا. إنها ليست وهمية، وليست احتيالًا".
وفي التفاصيل، بث أنجيل كينمور،الشاب البالغ من العمر 16 عامًا، مقطع فيديو على "يوتيوب"حقق أكثر من مليون مشاهدة، أظهر كائنًا ضخمًا وغريبًا في فناء منزل عائلته.
وأوضح الشاب أن الفيديو حقيقي وأنه لا يروج لنظريات مؤامرة، مشيرًا إلى أنه لم يقم بتلفيق القصة بهدف الحصول على الانتباه أو الشهرة.
وأخبر أنجل ما حدث له ولشقيقه، إذ سمعا صوتًا لشيء ما يسقط من السماء، متبوعًا بوميض أخضر. وتم تسجيل هذا التوهج الأخضر بكاميرا الشرطة، بالإضافة إلى لقطات من كاميرا تابعة لأحد الجيران.
وذكر أنجل أنه وشقيقه شعرا بتأثير الوميض الذي تلاه انفجار قوي. ووصف الشابان الشعور بأنه شبيه بتجربة "الخروج من الجسد".
وأضاف أنهما وجدا الفناء الخلفي مغطى بالضباب، وسمعا صوت "آلاف الخطوات" من حولهما قبل أن يتلاشى الضباب.
وفيما يتعلق بالمخلوق الذي شاهداه، قال "أنجل" إنه طويل ونحيف للغاية، بارتفاع يتراوح بين ثمانية وعشرة أقدام (أكثر من مترين ونصف المتر)، وله وجه وعينان كبيرتان وفم ضخم، وكان يتنفس بصوت مرتفع وكان بطنه يتحرك.