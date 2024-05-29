بطول مترين ونصف المتر.. ظهور"مخلوقات فضائية" في لاس فيغاس (فيديو)

أكد خبير مختص صحة الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع مؤخرًا، والذي أظهر مخلوقات "غريبة" يبلغ طولها ثمانية أقدام (ما يعادل مترين ونصف المتر) ترتدي عباءات وتتحرك حول فناء منزل في لاس فيغاس، معتبرًا أنه "حقيقي".

ودافع الخبير "سكوت رود"، وهو مختص بارز في مجال إعادة بناء مسرح الجريمة، عن عائلة في لاس فيغاس، زعمت أنها واجهت كائنات فضائية وجهًا لوجه.

وخلال مشاركته في برنامج Extraterrestrial Reality Podcast، أكد رودر أن الفيديو يعكس وجود كائنات حقيقية، مشيرًا إلى المشاهد التي التقطتها عائلة كينمور.

وقال رودر "في هذا الوقت بالذات، وبناءً على ما شاهدناه، فإن هذا يشكل دليلًا على أن هذه الكائنات حقيقية تمامًا. إنها ليست وهمية، وليست احتيالًا".

وفي التفاصيل، بث أنجيل كينمور،الشاب البالغ من العمر 16 عامًا، مقطع فيديو على "يوتيوب"حقق أكثر من مليون مشاهدة، أظهر كائنًا ضخمًا وغريبًا في فناء منزل عائلته.