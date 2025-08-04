ليندسي لوهان تكشف تأثير ماضيها "المرعب" على تربية ابنها

كشفت ليندسي لوهان عن فترة صعبة ومخيفة في شبابها، وكيف أثرت تلك التجربة على طريقة تربيتها لابنها لؤي، الذي يبلغ من العمر عامين.

وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز"، كشفت الممثلة عن تحديات نشأتها تحت الأضواء، في وقت كان فيه وصول المصورين غير مقيد والمراقبة الصحفية متواصلة.

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وقالت لوهان: "لا أريد لعائلتي أن تتعرض لملاحقة المصورين كما حدث معي. كانت تلك لحظات مرعبة وأصبت باضطراب ما بعد الصدمة بسبب تلك التجارب. كانت مواقف تدخلية ومخيفة حقًا، وأدعو الله ألا تتكرر أبدًا. لم تكن آمنة ولا عادلة".

وأضافت أنها وزوجها بدر شماس يناقشان باستمرار كيفية حماية خصوصية ابنهما لؤي، وتحديد مقدار التعرض الإعلامي المناسب له "طوال الوقت".

وارتبطت لوهان وشماس لأول مرة عام 2020، وتزوجا في يوليو 2022، ثم رزقا بابنهما في يوليو 2023.

وفي المقابلة أكدت لوهان، نجمة فيلم Freaky Friday، أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت النجوم الشباب على استعادة السيطرة على قصصهم الشخصية، مما يتيح لهم التواصل مع المعجبين بشروطهم الخاصة.

وقالت إن "انتهاكات الباباراتزي للخصوصية لم تعد بنفس السوء الذي كانت عليه في الماضي. كان الوضع أسوأ بكثير عندما كنت أصغر، لكن الآن بفضل وسائل التواصل، يمكن للناس سرد قصصهم بالطريقة التي يختارونها، واستعادوا ملكية حياتهم".