هاجر أحمد تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم "أهل الكهف"

كشفت الممثلة هاجر أحمد في حديثها لـ"إرم نيوز" عن تفاصيل مشاركتها بفيلم "أهل الكهف"، لافتة إلى أنّ الصعوبات الخاصة بالشخصية والتحديات التي واجهتها كانت من أهم أسباب حماستها للمشاركة بالعمل، فضلًا عن أهمية النص المسرحي للكاتب الكبير توفيق الحكيم حسبما وصفت الأمر.

ونوهت إلى أن سعادتها باختلاف الدور الذي تظهر به ضمن أحداث فيلم "أهل الكهف" من حيث تقديم شخصية تاريخية تعود لحقبة زمنية قديمة، وقالت إن هذا ما جعل الدور مختلفًا وجديدًا بالنسبة إليها.

وأضافت قائلة: "رواية أهل الكهف قريبة من الجمهور ومذكورة في القرآن الكريم، كان لدي شعور كبير بالانجذاب نحو المشاركة بهذا العمل وتقديم الشخصية التي ظهرت بها".