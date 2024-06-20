هاجر أحمد تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم "أهل الكهف"
كشفت الممثلة هاجر أحمد في حديثها لـ"إرم نيوز" عن تفاصيل مشاركتها بفيلم "أهل الكهف"، لافتة إلى أنّ الصعوبات الخاصة بالشخصية والتحديات التي واجهتها كانت من أهم أسباب حماستها للمشاركة بالعمل، فضلًا عن أهمية النص المسرحي للكاتب الكبير توفيق الحكيم حسبما وصفت الأمر.
ونوهت إلى أن سعادتها باختلاف الدور الذي تظهر به ضمن أحداث فيلم "أهل الكهف" من حيث تقديم شخصية تاريخية تعود لحقبة زمنية قديمة، وقالت إن هذا ما جعل الدور مختلفًا وجديدًا بالنسبة إليها.
وأضافت قائلة: "رواية أهل الكهف قريبة من الجمهور ومذكورة في القرآن الكريم، كان لدي شعور كبير بالانجذاب نحو المشاركة بهذا العمل وتقديم الشخصية التي ظهرت بها".
وأوضحت متحدثة عن أدائها لشخصية تاريخية للمرة الأولى بمشوارها التمثيلي، قائلة: "هذه هي المرة الأولى التي أقدم فيها شخصية تاريخية بمشواري التمثيلي، فيلم أهل الكهف قدمني لأول مرة بشخصية تاريخية، لقد سبق وقدمت شخصيات تاريخية وقتما كنت أدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، هذا النوع من الشخصيات من حيث طبيعتها يجذبني للغاية منذ فترة دراستي، ولقد تحققت أمنيتي بالحضور بدور تاريخي أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.
وفي نهاية الحديث أشارت هاجر أحمد إلى أن لديها عددًا من المشاريع الفنية التي لم تستقر على ما ستُشارك به من بينهما خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تسعى لاختيار أدوار وأعمال فنية تُضيف إليها فنيًّا من خلال مشوراها في التمثيل.