47 جريحاً بعضهم بحالة خطيرة إثر حريق شمالي إيران (فيديو)

أفادت وكالة إيرنا الإيرانية، الخميس، أنّ حريقاً واسعاً اندلع في مجمع يُعرف بـ"سیمان" الواقع في بلوار مطهري بمدينة سبزوار التابعة لمحافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران، ما استدعى تدخل فرق إطفاء من نیشابور للمساعدة في السيطرة على النيران.

وقال حامد قرباني، حاكم مدينة سبزوار، إنّ عدد المصابين ارتفع حتى الآن إلى 47 شخصاً، مضيفاً أن 3 منهم في حالة حرجة ويتلقون الرعاية في قسم العناية المركزة، وقد يتم نقلهم إلى مشهد إذا استدعت حالتهم ذلك.

وكانت حصيلة أولية قد أشارت إلى إصابة 39 شخصاً، دون تسجيل حالات حرجة. غير أنّ الأعداد ارتفعت، لاحقًا، مع استمرار عمليات الإجلاء والإسعاف في موقع الحادث.

وما زالت السلطات المختصة تحقق في أسباب الحريق الذي ألحق أضراراً جسيمة بالمجمع، فيما تواصل فرق الطوارئ السيطرة على الوضع، وتقديم الخدمات العلاجية للمصابين.