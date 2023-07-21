حطام سفن خلفتها مآسٍ إنسانية أصبحت مقصدًا للغواصين والسياح (صور)

HMS Vixen في جزيرة برمودا

تم بناؤها في العاصمة البريطانية لندن لتكون قاربًا حربيًا مدرّعًا للبحرية الملكية في العام 1864، واستمرت في الخدمة العسكرية لفترة قصيرة فقط، إذ تبين أن السفينة كانت بطيئة جدًا لاستخدامها في المعارك.

ومن ثم، تم سحبها إلى برمودا في العام 1888 لتشكل قاعدة ثابتة للمساعدات الدفاعية في حوض بناء السفن التابع للبحرية الملكية، قبل استخدامها كمسكن لعمال الموانئ.

وفي النهاية، تم بيع المحرك والأجزاء الأساسية الأخرى من هذه السفينة، قبل إغراقها عمدًا بالقرب من شاطئ Daniel Head.

وما يمكن أن نراه اليوم هو مقدمة السفينة الخارجة من المياه، والتي تعتبر نقطة جذب للقوارب السياحية ورحلات السفاري بالزلاجات المائية والغواصين.