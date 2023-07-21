حطام سفن خلفتها مآسٍ إنسانية أصبحت مقصدًا للغواصين والسياح (صور)
ينتشر حطام السفن في جميع أنحاء العالم، ولكل سفينة قصتها الخاصة، والتي تبقى شاهدة على استحالة التنبؤ بما تختزنه البحار والمحيطات من أسرار وقوة.
ويقدّر تقرير للأمم المتحدة عدد حطام السفن غير المكتشفة بنحو 3 ملايين سفينة، ما يعني أنه تم العثور حتى الآن على حوالي 1% فقط.
واليوم، أصبحت البقايا التي تم اكتشافها عنصر جذب لعدد كبير من الغواصين المحترفين، وكذلك السياح الذين يتهافتون لالتقاط صور بالقرب من سفينة جنحت قرب شاطئ قبل عقد أو أكثر من الزمن، أو رؤية حطام سفينة تم حفظها في أحد المتاحف.
ومن أشهر تلك السفن في العالم:
HMS Vixen في جزيرة برمودا
تم بناؤها في العاصمة البريطانية لندن لتكون قاربًا حربيًا مدرّعًا للبحرية الملكية في العام 1864، واستمرت في الخدمة العسكرية لفترة قصيرة فقط، إذ تبين أن السفينة كانت بطيئة جدًا لاستخدامها في المعارك.
ومن ثم، تم سحبها إلى برمودا في العام 1888 لتشكل قاعدة ثابتة للمساعدات الدفاعية في حوض بناء السفن التابع للبحرية الملكية، قبل استخدامها كمسكن لعمال الموانئ.
وفي النهاية، تم بيع المحرك والأجزاء الأساسية الأخرى من هذه السفينة، قبل إغراقها عمدًا بالقرب من شاطئ Daniel Head.
وما يمكن أن نراه اليوم هو مقدمة السفينة الخارجة من المياه، والتي تعتبر نقطة جذب للقوارب السياحية ورحلات السفاري بالزلاجات المائية والغواصين.
Sweepstakes في كندا
يمكن رؤية هذه السفينة الشراعية المثيرة للإعجاب على عمق 20 قدمًا فقط في المياه الصافية بحديقة Fathom Five البحرية الوطنية في أونتاريو في كندا.
وتم بناء السفينة بالقرب من مدينة "برلنغتون" الكندية العام 1867، وبعدما تضررت في العام 1885، سحبت إلى ميناء Big Tub حيث منع إصلاحها.
وبعد ذلك بوقت قصير غرقت في المرفأ، وهي تحظى في الوقت الحالي بشعبية بين الغواصين والسباحين الذين يحرصون على رؤية البقايا المحفوظة جيدًا، لاسيما وأن هيكلها بقي سليمًا بالكامل تقريبًا، ويمكن رؤيته على سطح المياه.
Edouard Bohlen في ناميبيا
وسط الصحراء ليس المكان الأول الذي نتوقع أن نرى فيه حطام سفينة، ولكن هناك العديد من البقايا التي يمكن العثور عليها على طول ساحل Skeleton في ناميبيا، وأشهرها سفينة الشحن الألمانية "إدوارد بوهلين" التي غرقت على الشاطئ، وتقطعت بها السبل العام 1907 وهي في طريقها من مدينة "سواكوبموند" الناميبية إلى خليج "تابل" في جنوب أفريقيا بسبب الضباب الكثيف.
وأدت الحركة التدريجية للرمال على مر السنين إلى نقل السفينة على بعد حوالي 500 متر من الساحل، ومع الوقت غطت الرمال نصفها، ما أدى إلى مشهد يشبه السراب.
Thistlegorm في البحر الأحمر
في العام 1941 أغرقت قاذفتان ألمانيتان سفينة Thistlegorm في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل تسعة عناصر من طاقم مكون من 50 شخصًا.
وكانت السفينة التابعة للبحرية التجارية البريطانية تقل شحنة قيّمة من البضائع تضمنت مدافع وذخيرة وشاحنات ودراجات نارية وأجزاء من الطائرات، وحتى قاطرات.
وبقي البعض من هذه الشحنة في قاع البحر حيث غرقت Thistlegorm، ما جعلها واحدة من أكثر حطام السفن شعبية في العالم بالنسبة للغواصين، الذين يقدر عدد من رأى الحطام منهم نحو المليون.
واكتشف اختصاصي علم المحيطات الفرنسي الراحل "جاك كوستو" السفينة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.
SS Maheno في أستراليا
بنيت SS Maheno كسفينة ركاب تعمل على البخار في العام 1905، وتم تحويلها إلى مستشفى بحري خلال الحرب العالمية الأولى، ثم تحولت إلى سفينة تجارية تعبر المحيطات بعد انتهاء الحرب.
وفي العام 1935، تم بيع السفينة إلى شركة شحن يابانية للخردة المعدنية، لكنها لم تصل إلى اليابان أبدًا، فقد دمر إعصار حبل القَطر الذي استخدم لنقل SS Mahino من مدينة سيدني الأسترالية إلى أوساكا في اليابان، وجنحت السفينة إلى الشاطئ في خليج "فريزر" في كوينزلاند، حيث لا تزال موجودة حتى اليوم.
Fujikawa Maru في ولايات ميكرونيزيا المتحدة
كانت السفينة تقوم في البداية برحلات تجارية، وبعد عامين من تلك الرحلات، وتحديدًا العام 1940 حولتها البحرية اليابانية إلى سفينة حربية لنقل الطائرات.
قصفت هذه السفينة للمرة الأولى بطوربيد من غواصة أمريكية العام 1943، وأصيبت بأضرار، لكنها واصلت مهمتها إلى أن أتت الضربة القاضية العام 1944 جراء قصف أمريكي عنيف أغرقها في شعاب Chuuk Lagoon المرجانية في المحيط الهادئ في ولايات ميكرونيزيا المتحدة.
ويشكل حطام السفينة موقعًا دوليًا مشهورًا للغواصين.
RMS Titanic في المحيط الأطلسي
مما لا شك فيه أن غرق سفينة Titanic يبقى من الأحداث الأكثر مأساوية في التاريخ، إذ كانت أكبر سفينة سياحية تم بناؤها العام 1911.
أبحرت Titanic في رحلتها الأولى في 10 أبريل/نيسان العام 1912 من "ساوثهامبتون" في بريطانيا إلى نيويورك الأمريكية، وكان على متنها أكثر من 2200 شخص.
في الساعات الأولى من يوم 15 أبريل/نيسان، اصطدمت Titanic بجبل جليدي ما أدى إلى غرقها، وأسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.
ولم يتم العثور على الحطام إلا في العام 1985، حيث اكتشف أن السفينة انقسمت إلى نصفين أثناء غرقها، وما زال القسمان حتى اليوم مغمورين بالمياه على بعد حوالي 400 ميل بحري من "نيوفاوندلاند" في كندا.
Vasa في السويد
عندما تم بناؤها في السويد في القرن السابع عشر، كان يعتقد أنها السفينة الحربية الأكثر تقدمًا في العالم، حتى كشفت رحلتها الأولى عن عيوب كثيرة في التصميم، إذ إنه وبعد عشرين دقيقة فقط من إبحارها في 10 أغسطس/آب العام 1628غرقت Vasa بعدما ضربتها رياح قوية وبدأت المياه بالدخول إليها.
وأسفر الحادث عن مقتل نحو 30 شخصًا من طاقم السفينة أمام أعين حشود كبيرة تجمعت عند المرفأ من أجل مشاهدة ما كان يفترض أن يكون لحظة فخر للبلاد.
وتم انتشال Vasa العام 1961، أي بعد حوالي 300 سنة تقريبًا من غرقها، حيث وجد هيكلها سليمًا تمامًا، وهو اليوم معروض في متحف يحمل اسم السفينة في العاصمة السويدية ستوكهولم.
SS Francisco Morazan في الولايات المتحدة
بنيت في مدينة هامبورغ الألمانية العام 1922، وكان اسمها Arcadia، وقد أبحرت بين الدول والقارات على مدار حوالي أربعة عقود.
في العام 1960، وعند إبحارها من شيكاغو في الولايات المتحدة إلى روتردام في هولندا، أدت الثلوج الكثيفة والضباب إلى جنوحها بالقرب من شاطئ جزيرة "ساوث مانيتو" غير المأهولة في بحيرة ميشيغان.
وتم على الفور تنبيه فرق الإنقاذ التي تمكنت من نقل قبطان السفينة وزوجته الحامل والطاقم إلى بر الأمان خلال أيام قليلة.
لكن السفينة ظلت عالقة في المياه الضحلة، وهي الآن تحظى بشعبية لدى الغواصين والسياح الذين بإمكانهم رؤيتها من الشاطئ، كما أنها موطن للعديد من الطيور البحرية.
Cabo Santa Maria في جمهورية الرأس الأخضر الأفريقية
هناك اختلاف في الروايات المتعلقة بما كانت تنقله سفينة الشحن الإسبانية إلى البرازيل في العام 1968، البعض يقول إنها كانت تحمل أجراسًا لكاتدرائية برازيليا، إضافة إلى بضائع أخرى كالخضراوات والخل وأيضًا النفط، فيما تفيد أقاويل أخرى بأن السفينة كانت تحمل هدايا قيمة من الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو.
وبغض النظر عن محتوى الشحنة الحقيقي، فإن السفينة لم تصل إلى أمريكا الجنوبية، حيث جنحت قبالة ساحل Boa Vista، وهي جزيرة في الرأس الأخضر.
وفيما تم إجلاء الطاقم بأمان، فشلت كل المحاولات لسحب السفينة إلى الشاطئ، وبقيت كتلة معدنية وسط المياه يتآكلها الصدأ.
المصدر: موقع "History Hit"