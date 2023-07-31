مغني الراب الفرنسي جيمز يُلغي حفله في تونس تضامنًا مع المهاجرين الأفارقة
أعلن مغني الراب الفرنسي ماتر جيمز إلغاء حفلته الموسيقية المقررة في الـ11 من شهر آب/أغسطس المُقبل، بمنطقة جربة في تونس؛ احتجاجًا على "المحنة الشديدة" التي يواجهها المهاجرون العالقون بين تونس وليبيا.
وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال المغني في رسالة نشرها على حسابه على موقع "انستغرام" إن "الأطفال والنساء والرجال الذين طردوا من تونس إلى ليبيا يعيشون في ظروف غير إنسانية"، مضيفًا: "لا يمكنني الاستمرار في زيارتي إلى تونس، لا أرى أين هي الحلول ولكن هذه المحنة الشديدة لا تحتمل".
ونشر مغني الراب صورة لوقفة احتجاجية لطالبي لجوء في تونس يحملون لافتات كُتب عليها "نحتاج إلى المساعدة" و"تونس ليست آمنة"، وصورة أخرى لمهاجرين على الشاطئ يطلبون المساعدة.
من جانبها، دعت الأمم المتحدة إلى إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ مئات اللاجئين والمهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل لعدة أسابيع في ظروف مزرية بالقرب من حدود تونس مع ليبيا والجزائر، بعد أن تم طرد العديد من المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التونسية، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بعد اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في الـ3 من شهر تموز/يوليو الجاري.
وقالت وكالات الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، على رأسها المنظمة الدولية للهجرة، إن هؤلاء المهاجرين عالقون في الصحراء ويواجهون درجات حرارة شديدة ولا يحصلون على مأوى أو طعام أو ماء، مشيرة إلى ورود تقارير عن وفيات بينهم.
ووفقًا للمنظمات غير الحكومية، فإن نقل هؤلاء الأشخاص وتركهم في مناطق غير مضيافة بالقرب من ليبيا والجزائر يُثير تساؤلات عديدة حول مصيرهم.
من جانبها، أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الإثنين، أنه تم العثور على 5 جثث مجهولة الهوية تعود لمهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية الأفريقية، بالقرب من تونس.
المصدر: صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية