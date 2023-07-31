مغني الراب الفرنسي جيمز يُلغي حفله في تونس تضامنًا مع المهاجرين الأفارقة

أعلن مغني الراب الفرنسي ماتر جيمز إلغاء حفلته الموسيقية المقررة في الـ11 من شهر آب/أغسطس المُقبل، بمنطقة جربة في تونس؛ احتجاجًا على "المحنة الشديدة" التي يواجهها المهاجرون العالقون بين تونس وليبيا.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال المغني في رسالة نشرها على حسابه على موقع "انستغرام" إن "الأطفال والنساء والرجال الذين طردوا من تونس إلى ليبيا يعيشون في ظروف غير إنسانية"، مضيفًا: "لا يمكنني الاستمرار في زيارتي إلى تونس، لا أرى أين هي الحلول ولكن هذه المحنة الشديدة لا تحتمل".

ونشر مغني الراب صورة لوقفة احتجاجية لطالبي لجوء في تونس يحملون لافتات كُتب عليها "نحتاج إلى المساعدة" و"تونس ليست آمنة"، وصورة أخرى لمهاجرين على الشاطئ يطلبون المساعدة.