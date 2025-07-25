"الميكروفون" يتسبب بدعوى قضائية ضد كاردي بي

رفعت امرأة من ولاية أوهايو دعوى قضائية ضد مغنية الراب الأمريكية كاردي بي، تتهمها فيها بالاعتداء بعد أن رمت ميكروفونًا باتجاهها خلال حفل أحيته الفنانة في نادي "درايز بيتش كلوب" بمدينة لاس فيغاس في يوليو 2023.

وبحسب وثائق القضية المقدمة إلى محكمة مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، قالت المدعية إنها كانت ضمن جمهور الحفل، وإن كاردي بي طلبت من الحاضرين رش الماء عليها خلال أدائها، وهو ما استجابت له بإلقاء القليل من مشروبها باتجاه المسرح.

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وتزعم المدعية أن الفنانة ردّت بإلقاء ميكروفونها نحوها "بشكل مفاجئ وعنيف"، ما تسبب لها بإصابة جسدية وضيق نفسي، مؤكدة أن التصرف كان عدوانيًّا وغير مبرر.

كما أشارت الدعوى إلى واقعة سابقة حصلت قبل يوم من الحادثة، حيث ظهرت كاردي بي وهي ترمي ميكروفونًا على منسق موسيقى في حفل آخر داخل النادي ذاته، وهو ما اعتبرته المدعية مؤشرًا على سلوك متكرر كان يجب على إدارة النادي منعه.

وشملت الدعوى أيضًا اتهامًا لإدارة "درايز بيتش كلوب" بالإهمال، مطالبة بتعويضات مالية عن الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له.

ورغم فتح السلطات المحلية تحقيقًا جنائيًّا في الحادثة، إلا أن القضية أُغلقت لاحقًا لعدم كفاية الأدلة.

وفي بيان صحفي، وصفت المدعية الواقعة بأنها "تجربة مؤلمة أثرت سلبًا على حياتها"، وأكدت سعيها لمحاسبة الفنانة قانونيًّا.

من جهته، نفى محامي كاردي بي، درو فيندلينغ، صحة الادعاءات، مؤكدًا أن السلطات أغلقت التحقيق سابقًا، ووصف الدعوى بأنها "محاولة استغلال لشهرة موكلته لتحقيق مكاسب مالية".