الزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما يصل نيويورك للعلاج‎ (صور)

وصل الدالاي لاما، الزعيم الروحي المنفي للتبت، إلى نيويورك، الأحد، قبل تلقي العلاج الطبي لركبته، وكان في استقباله مئات من أنصاره المبتهجين والهتافات.

ولوّح الرجل، البالغ من العمر 88 عاماً، من النافذة المفتوحة لسيارة ليموزين، عندما اقتربت من الفندق الذي يقيم فيه في مانهاتن، وسار ببطء إلى المدخل بمساعدة اثنين من مساعديه.