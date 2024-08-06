نفت الفنانة المصرية المعتزلة شهيرة أن تكون نصحت ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين بارتداء الحجاب، مشيرة إلى أن رانيا "ملتزمة" وليست بحاجة إلى نصيحة.

وقالت شهيرة: "الحجاب اختيار شخصي وبنتي طول عمرها ملتزمة في لبسها وفي سلوكها، وعمري ما فكرت أقولها تلبس الحجاب لأنه اختيار خاص ومقدرش أفرضه عليها، ولو هي عاوزة تلبسه هتلبسه".

وأضافت في تصريحات إعلامية على هامش حضورها فعاليات الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح في القاهرة، الذي يرأسه زوج ابنتها الفنان محمد رياض أن "رانيا ملتزمة أوي، يوميا بتقرا قرآن، غير العبادات بينها وبين ربنا، وهي مش بحاجة للنصيحة، هي اللي تنصحني".

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وأشارت شهيرة إلى أن عدم مشاركتها في أعمال فنية في السنوات الأخيرة ليس له علاقة بالحجاب، مشيرة إلى أن كثيرًا من الفنانات حققن حضورًا وهنّ بالحجاب مثل منى زكي في مسلسل "تحت الوصاية".

يشار إلى أن شهيرة، أرملة النجم الراحل محمود ياسين، شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والمسلسلات خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات قبل أن تعتزل الفن وترتدي الحجاب أوائل التسعينيات، لكنها عادت مؤخرًا لتؤكد أنها لم تعتزل بقدر ما ابتعدت للتفرغ لحياتها الشخصية.

وأكدت أنها لا تمانع العودة والوقوف أمام الكاميرا بشرط وجود سيناريو جيد ودور يستهويها.