كشفت الشرطة البيئية في السعودية، اليوم الأحد، عن زوج من الحيوانات المفترسة، يتألف من أسد ولبؤة، يعيشان بمنطقة سكنية في مخالفة للقوانين البيئية المطبقة في البلاد.

وأظهرت صور نشرتها القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، الأسد واللبؤة بعد وضعهما في قفصين منفصلين، في مدينة الدمام.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي إنها ضبطت مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية مهددة بالانقراض من دون ترخيص، في المنطقة الشرقية.

ونشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، صورًا للأسد واللبؤة، وقالت إنها نقلتهما إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز في الرياض حيث يتلقى الزوج المفترس الرعاية المناسبة.

وأوضح المركز الحكومي أن فرق التفتيش بالمركز، باشرت مع القوات الخاصة للأمن البيئي "مخالفة اقتناء كائنات فطرية مفترسة وعرضها في مدينة الدمام، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها".

وأوردت القوات الخاصة للأمن البيئي، نص عقوبة بالسجن مدة عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، ستطبق إحداهما أو كليهما على من يتورطون باقتناء الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وعرضها.