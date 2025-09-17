بعد استغاثة.. تكفل رسمي بعلاج الفنان المصري عيد أبو الحمد

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، تكفّلها الكامل بعلاج الفنان عيد أبو الحمد، عقب استغاثة وجّهها بسبب معاناته من ضعف حاد في ضربات القلب، وحاجته العاجلة إلى جهاز تنظيم ضربات القلب، والذي لم يكن متوفرًا في المستشفى الذي نُقل إليه بداية، مع عدم تلقيه أي استجابة على الفاكس الذي وجّهه إلى وزارة الصحة.

وفي تطور لافت، صرّح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بأن النقابة تحرّكت فور علمها بالحالة الصحية للفنان، مؤكدًا أن تكاليف العلاج ستتكفّل بها النقابة بالكامل، بعد نقله إلى مستشفى آخر مجهّز بما يلزم لحالته.

وشدّد زكي في تصريحات إعلامية على أن الفنان لن يُترك وحده في أزمته الصحية، موجّهًا الشكر لكل من قدّم الدعم والمساندة في بداية المحنة، لكنه أكد أن النقابة تمتلك القدرة والإرادة لتنفيذ واجبها تجاه أعضائها دون انتظار تدخل خارجي.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الفنان عيد أبو الحمد نُقل صباح اليوم الأربعاء إلى مستشفى جديد تتوفر فيه التجهيزات الطبية المطلوبة، بعد تنسيق تمّ عبر النقابة، وقد رافقه إلى المستشفى الفنان منير مكرم، الذي تابع حالته منذ الصباح وحرص على الوقوف إلى جانبه.

وفي سياق متصل، يأمل الفنان عيد أبو الحمد بتحسّن حالته خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لاستئناف مشاركته في تصوير مشاهده في المسلسل التلفزيوني الجديد "بنج كلي"، الذي يشارك فيه حاليًا، برغم الأزمة الصحية التي ألمّت به مؤخرًا.